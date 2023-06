Drei und öGIG starten Glasfaser-Partnerschaft

Wien (OTS) - Im Rahmen einer neuen Glasfaser-Partnerschaft plant Drei das Netz der öGIG in sein bestehendes Glasfaserangebot mit einzubeziehen. Für die öGIG ist damit ein weiterer führender Telekommunikationsanbieter in ihrem offenen Netz angekommen und dies eine Bestätigung ihrer Open Access Strategie. Die Kooperation ist für Drei der nächste logische Schritt zum am breitesten verfügbaren Highspeed-Internet-Angebot in Österreich.

Drei und die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) schließen eine Glasfaser-Partnerschaft für Österreich. Eine entsprechende Vereinbarung haben die beiden Unternehmen am Freitag verkündet. Der kommerzielle Start bei Drei ist für 2024 geplant. Ziel ist, das Glasfasernetz von Drei einer Million Haushalten und damit jede:m Vierten in Österreich verfügbar zu machen. Die Entscheidung hat große Bedeutung für die nachhaltige und digitale Erschließung des Lebens- und Wirtschaftsstandorts Österreichs.

„Die Zusammenarbeit ist ein Meilenstein für die Telekommunikations-landschaft Österreichs“, betonten Rudolf Schrefl, CEO von Drei, und öGIG CEO Hartwig Tauber bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Beide Unternehmen bringen umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung von leistungsstarkem Highspeed-Internet mit, eine entscheidende Grundlage für Wachstum, Innovation und nachhaltige Entwicklung des Landes. Angesichts des dringenden Bedarfs an der zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur in den ländlichen Gebieten Österreichs ist ein flächendeckender Ausbau von enormer Bedeutung.

Partnerschaft für Wohlstand und Wahlfreiheit.

„Mit der Errichtung eines landesweiten 5G-Netzes und dem Ausbau unserer Glasfaser-Partnerschaften machen wir Schritt für Schritt ganz Österreich zum Surf-Paradies. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen an seine Internet-Verbindung. Mit 5G, 5G+ und Glasfaser können wir in Zukunft allen Anforderungen gerecht werden. Durch die Partnerschaft mit der öGIG beschleunigen wir den Rollout unseres Glasfaser-Angebots in Österreich noch einmal deutlich. Die Nutzung eines offenen Netzes durch mehrere Anbieter ist dafür nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch der sinnvollste Weg", so Drei CEO Schrefl.

„Wir haben eine klare Mission – Österreich flächendeckend mit zuverlässiger Glasfaser-Infrastruktur zu versorgen. Die Partnerschaft zwischen Drei und öGIG ist eine klare Bestätigung, dass wir mit unserem Open Access Ansatz auf dem richtigen Weg sind“, bekräftigt öGIG CEO Tauber. Mit einem Eigenkapital von einer Milliarde Euro hat die öGIG als der größte reine Glasfaser-Infrastrukturanbieter Österreichs das Ziel, bis 2030 rund eine Million Haushalte und Betriebe mit echter Glasfaser zu versorgen. Als reiner Infrastrukturanbieter bietet die öGIG ihre Netze als sogenannte Open Access Netze an und ermöglicht damit bereits mehr als 20 Internet-Service-Providern (ISPs), auf ihrer offenen Plattform aktiv zu sein.

öGIG zieht Tempo im Glasfaserausbau an.

Als größter bundesweit agierender reiner Infrastrukturanbieter zieht die öGIG das Tempo im Glasfaser-Ausbau weiter an. Mittlerweile versorgt die öGIG über 82.000 Haushalte mit Glasfaser und entwickelt aktuell über weitere 70 Gemeinde-Projekte in ganz Österreich. Bis Jahresende sollen sich weitere 90.000 Anschlüsse im Bau befinden. „Im Jahr 2023 haben wir bis heute bereits elf Glasfaserprojekte in die bauliche Umsetzung gebracht. Bis Jahresende sollen es 50 sein“, umreißt Tauber die Ambitionen für dieses Jahr.

Open Access Netz sichert Effizienz und Wahlfreiheit.

Schrefl und Tauber sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit den Wohlstand und die Lebensqualität in Österreich sichere. Das Open Access Netz der öGIG schaffe eine vielfältige und wettbewerbsfähige Telekommunikationslandschaft, fördere Investitionen und biete Bürgerinnen und Bürgern Flexibilität und Wahlfreiheit. Tauber betont: „Unser offenes Netz ermöglicht verschiedenen Telekommunikationsanbietern den Zugang zu leistungsfähiger Glasfaserinfrastruktur. Dass jetzt auch Drei als einer der drei landesweiten Komplettanbieter für Telekommunikation seine Dienste auf unserer Plattform anbietet, freut uns enorm.“

Drei investiert 1,2 Milliarden Euro in Netzausbau in Österreich.

Bis über das Jahr 2025 hinaus investiert Drei rund 1,2 Milliarden Euro in die größte Netzoffensive der Unternehmensgeschichte und errichtet damit ein vollständig neues 5G-Netz, das auch mehr als 700 bisher bei Internet unterversorgte Gemeinden erreichen wird. Mit seinem mobilen Internet-Angebot via 5G erzielt Drei aktuell Übertragungsraten von bis zu 500 Mbit/s und nutzt in weiten Teilen Österreichs bereits die vollen Möglichkeiten von 5G+ für das erste mobile Internet mit Bandbreitengarantie.

Für Business Kunden hat Drei auch schon bisher eigene Glasfaser-Anschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit/s angeboten. Dafür betreibt Drei auch einen eigenen österreichweiten Glasfaserring mit einer Gesamtlänge von 12.400 Kilometern. Bei der letzten Meile, der direkten Anbindung von Haushalten und Unternehmen, setzt Drei im Glasfaser-Internet auf einen Netzverbund mit den bestehenden Infrastrukturbetreibern. Dadurch ist Drei in der Lage, künftig auch privaten Haushalten in ganz Österreich Glasfaser-Internet anzubieten.





Über die öGIG

Die öGIG wurde 2019 gegründet und ist eine 100 %-Tochter der Allianz Gruppe, eines der größten Versicherungsunternehmen der Welt. Als Infrastrukturinvestor bündelt die Allianz in der öGIG jahrzehntelange Erfahrung und international anerkannte Kompetenz im Glasfaser- und Informations- und Kommunikationstechnik-Bereich. Konkret stellt die Allianz der öGIG eine Milliarde Euro Eigenkapital zur Verfügung, um Glasfasernetzwerke im ländlichen Raum zu finanzieren, zu planen und zu bauen. öFIBER ist die Marke der öGIG und steht für 100 % echte Glasfaser bis in den Haushalt oder Betrieb. Die aktuellen öGIG-Glasfaser-Ausbauprojekte werden in Niederösterreich, Oberösterreich, im Burgenland, in der Steiermark, in Kärnten sowie in Vorarlberg umgesetzt.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at





