NEOS: Danke an NEOS-Vorarlberg-Klubobfrau Sabine Scheffknecht für ihre großartige Arbeit

Beate Meinl-Reisinger zu Generationenwechsel in Vorarlberg: „Danke an Sabine Scheffknecht für ihre enorm wertvolle Aufbauarbeit, ihre Leidenschaft und Professionalität."

Wien/Bregenz (OTS) - Sabine Scheffknecht, NEOS-Klubobfrau in Vorarlberg, wird ihr Landtagsmandat mit Oktober zurückzulegen. Neuer NEOS-Klubobmann wird damit Johannes Gasser. NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger: „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Sabine Scheffknecht für ihre großartige Arbeit, ihre Leidenschaft und Professionalität. In ihrer langjährigen Tätigkeit hat sie nicht nur enorm wertvolle Aufbauarbeit geleistet, sondern war auch über Vorarlberg hinaus essenziell für den Erfolg von NEOS verantwortlich. Für ihr enormes Engagement ist ihr unsere gesamte Bewegung zu tiefem Dank verpflichtet. Und auch ich persönlich verbleibe in viel Liebe und Dankbarkeit.“

Mit Johannes Gasser habe der NEOS-Landtagsklub einen hervorragenden Nachfolger für Scheffknecht. „Ich wünsche Johannes Gasser alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Funktion.“ Zusammen mit Claudia Gamon als NEOS-Landessprecherin seien NEOS Vorarlberg hervorragend für die Zukunft aufgestellt, so Meinl-Reisinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu