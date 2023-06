Pensionistenverband/Wohlmuth: Mindestpensionist*innen mussten 3 Monate auf Geld nach Gesetzesfehler warten

Pensionistenverband deckte Anfang März auf, dass Ausgleichszulagen-Bezieher*innen zu wenig Einmalzahlung bekamen Pensionistenverband deckte Anfang März auf, dass Ausgleichszulagen-Bezieher*innen zu wenig Einmalzahlung bekamen

Wien (OTS) - Am 1. März 2023 erhielten Teile von Österreichs Pensionist*innen eine Einmalzahlung in unterschiedlicher Höhe. Kurios dabei: Die mit den geringsten Pensionen erhielten die geringsten Zahlungen. Denn alle Ausgleichzulagenbezieher*innen („Mindespensionist*innen“) bekamen aber nicht 333 Euro (30 % von 1.110 Euro AZ-Richtsatz, Anm.), sondern lediglich 30 Prozent ihres geringeren Eigenpensionsanteils. „Unfassbar: Die Regierung wollte bei den Ärmsten sparen. Doch der Pensionistenverband hat dies SOFORT aufgedeckt. ÖVP und Grüne haben ihren Fehler zwar am 3. März 2023 eingestanden und dann im Sozialausschuss des Parlaments am 23. März 2023 korrigiert. Doch trotzdem dauerte es fast 3 Monate, bis diese besonders unterstützungswürdige Personengruppe zu ihrem dringend benötigten Geld kommt“, kritisiert heute der Generalsekretär des unabhängigen Pensionistenverbandes, Andreas Wohlmuth.

„Heute – ENDLICH – nach fast 3 Monaten wurde den über 190.000 Ausgleichszulagen-Bezieher*innen das vorenthaltene Geld überwiesen. Der unabhängige Pensionistenverband lässt nicht locker – wir vertreten konsequent die Interessen der älteren Menschen. Aktuell im Kampf für eine vorgezogene Pensionsanpassung oder die Beseitigung der verfassungswidrigen Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung für Neupensionisten“, so der Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

andreas.wohlmuth @ pvoe.at