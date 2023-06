„Orientierung“ über Forderungen nach ethischen Regeln für Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Am 2. Juli um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 2. Juli 2023, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

„Alles offen“: Kardinal Schönborn zum synodalen Weg

In welche Richtung der innerkatholische Reformprozess führen wird, der kommenden Oktober in Rom in eine entscheidende Phase tritt, ist für Kardinal Christoph Schönborn völlig offen. Schönborn hat diese Woche mit einer Journalistengruppe zentrale Behörden des Vatikan besucht und in einem Interview mit ORF-Korrespondentin Cornelia Vospernik zu den innerkirchlichen Reformplänen Stellung genommen.

Hilfe gegen Zwangsdelogierung

250.000 Menschen hatten im Vorjahr Rückstände bei der Miete, allein in Wien kam es zu 576 Delogierungen. Dabei sind nicht nur Arbeitslose oder Mindestsicherungsbezieher von einem möglichen Wohnungsverlust betroffen. Auch für Menschen mit mittlerem Einkommen sind die steigenden Lebenshaltungskosten zunehmend ein Problem. Die Volkshilfe Wien versucht mit ihrer Fachstelle für Wohnungssicherung (FAWOS) Menschen rechtzeitig aufzufangen, um sie vor einer Delogierung zu bewahren. Zoran Dobric hat eine Betroffene besucht.

Im Schatten der Gewalt: Muslimisches Opferfest im Westjordanland

In dem von Israel besetzten Westjordanland eskaliert wieder die Gewalt – zeitgleich mit dem muslimischen Opferfest Eid al-Adha, das dieser Tage gefeiert wird. In einem bisher nie dagewesenen Ausmaß haben jüdische Siedler palästinensische Ortschaften attackiert und verwüstet. Besonders betroffen ist die Ortschaft Turmusayya im Zentrum des Westjordanlandes. Ein Großteil der wohlhabenden Bewohner besitzt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und ist anlässlich des höchsten muslimischen Festtags angereist. Nikolaus Wildner berichtet über eine Feiertagsstimmung zwischen Hoffnung und Angst.

Künstliche Intelligenz: Ethische Regeln gefordert

Künstliche Intelligenz, vor allem das Textprogramm ChatGPT, ist derzeit in aller Munde. Das Programm kann wissenschaftliche Texte verfassen, Gedichte schreiben oder eine Symphonie komponieren. Doch durch immer leistungsfähigere KI-Systeme steigt auch der Ruf nach Regeln für verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technik. Steckt in den KI-Robotern schlicht enormes Potenzial, oder könnten sie gar die Weltherrschaft übernehmen? Und wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht? Lena Göbl hat Philosophen, Ethikerinnen und Technikerinnen dazu befragt.

