PBZ Pottendorf: Frühsommer- und Abschiedsfest für Direktor Martin Wieczorek

LR Teschl-Hofmeister: 24 Jahre hohes Engagement für die Bewohnerinnen und Bewohner

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Jahr 1996 wurde das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf eröffnet und seit 1999 ist Martin Wieczorek dort Direktor. „Das PBZ Pottendorf ist mit seinen 107 Plätzen und über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein unglaublich schönes und großes Haus und hat hier in der Region mit seinem außerordentlich breiten Angebot einen sehr hohen Stellenwert in der Versorgung und Betreuung unserer älteren Generation. Unter der Führung von Direktor Wieczorek war es das erste Haus in Österreich, welches die besondere Philosophie von ,Eden Alternative‘ umgesetzt hat und damit auch ein Vorzeigeprojekt für viele andere war. Daher spreche ich ihm für das hohe Engagement für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für sein Team ein großes Dankeschön aus. Ich wünsche Direktor Wieczorek alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister beim Sommer- und Abschiedsfest in Pottendorf.

Ziel der Eden Alternative ist es, das Wohlbefinden aller in der Einrichtung lebenden und arbeitenden Menschen zu verbessern, und so eine liebenswürdige Gemeinschaft zu schaffen sowie die Eigenständigkeit zu stärken. Auch innovative Projekte wie das virtuelle Reisen mit einer VR-Brille sind hier für die Bewohnerinnen und Bewohner möglich. „Umgeben von tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war es für mich eine erfüllende und wunderschöne, aber oft auch herausfordernde Zeit. Die Jahre waren stets geprägt von Veränderung und Weiterentwicklung. Ich blicke zurück auf viele – durchaus kreative – Innovationen in der Begleitung der bei uns lebenden Menschen. Diese hatten immer das Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern Wohlbefinden und mehr Lebensqualität, Selbstständigkeit und ein echtes Zuhause zu geben“, so Martin Wieczorek rückblickend.

„Wir bedanken uns herzlich für die langjährige und hervorragende Arbeit für das Pflegezentrum Pottendorf, denn dadurch wurde maßgeblich dazu beigetragen, dass das Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf zu einem Ort geworden ist, an dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen und bestens versorgt werden“, bedankte sich auch NÖ LGA Vorstand Konrad Kogler.

Alle Gäste sowie Freundinnen und Freunde des Pflege- und Betreuungszentrums Pottendorf waren herzlich zum Frühsommerfest am 29. Juni eingeladen. Sie wurden mit schmackhaften Köstlichkeiten verwöhnt und es gab zahlreiche spannende Eindrücke und Überraschungen. Die größte Überraschung war das gemeinsame Singen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Abschied für Martin Wieczorek. Für tolle Stimmung sorgten das Waltersdorfer Tanzorchester sowie die Percussion Band BATALA und natürlich durfte eine Fotobox nicht fehlen, um Erinnerungen auf Bild mit nach Hause zu nehmen. Es war ein gelungenes und unvergessliches Fest für Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtlichen, Angehörige, (Ehren-) Gäste und vor allem für Direktor Martin Wieczorek.

Weitere Informationen: PBZ Pottendorf, Tel.: 02623 75215-0*, E-Mail:

pbz.pottendorf@noe-lga.at, Web: www.pbz-pottendorf.at oder bei medienservice @ noe-lga.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse