Special Olympics 2023: Die Österreichischen Lotterien gratulieren zum Fest der Inklusion

Wien (OTS) - Als Partner der ersten Stunde beglückwünschen die Österreichischen Lotterien das Team von Special Olympics Österreich zu unglaublichen 45 Medaillen bei den World Games 2023 in Berlin.

Heute scheint es selbstverständlich, dass sich Menschen mit intellektueller oder mehrfacher Beeinträchtigung in sportlichen Wettkämpfen messen. Anfangs war die Akzeptanz für die Idee der Special-Olympics-Bewegung aber bei weitem nicht so hoch. Erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte stieg das Bewusstsein dafür, welche Leistung diese Sportler:innen erbringen.

Dazu Erwin von Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Die Österreichischen Lotterien sind stolz darauf, die verdienstvolle Bewegung "Special Olympics Österreich" bereits seit dem Start 1993 vor mittlerweile 30 Jahren zu unterstützen. Wir gratulieren herzlich dem österreichischen Team zu den insgesamt beeindruckenden 45 Medaillen und freuen uns, auch dieses Jahr zu einem Fest der Inklusion mit zahlreichen Gänsehautmomenten für die über 330.000 Besucher:innen beigetragen zu haben.“

Ganz im Sinne des Leitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ stellen die Österreichischen Lotterien den Menschen in den Mittelpunkt und fördern Chancengleichheit und den respektvollen Umgang miteinander. Die Zusammenarbeit mit Special Olympics Austria wurde 2009 noch intensiviert, seit diesem Jahr fungieren die Österreichischen Lotterien als Premiumsponsor. Der Fokus blieb dabei in all den Jahrzehnten der gleiche: Eine inklusive Gesellschaft zu etablieren, die von Respekt und Akzeptanz geprägt ist. Eine Gesellschaft, in der einmal mehr der Sport die treibende Kraft ist.

45 Medaillen für Österreich

Dieses Jahr war Österreich bei den World Games in Berlin mit insgesamt 62 Athlet:innen in 15 Sportarten vertreten, und sie wuchsen über sich hinaus. Die Österreichischen Lotterien gratulieren ganz herzlich zu 13 Goldmedaillen, 16-mal Silber und ebenfalls 16-mal Bronze. Weltweit beteiligten sich rund 6.500 Sportler:innen aus 176 Nationen an den World Games, bereits die Eröffnungsfeier wurde von 50.000 Zuschauer:innen vor Ort verfolgt.

Foto zum Download finden Sie auch unter:

https://bit.ly/Special-Olympics-2023

Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Wohlauf

Head of Sponsoring & Media Cooperation

Österreichische Lotterien GmbH

Tel.: +43/1/53440 – 31920

E-Mail: gerlinde.wohlauf @ lotterien.at

Website: www.lotterien.at, www.playsponsible.at



Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Österreichische Lotterien GmbH

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Website: www.lotterien.at, www.playsponsible.at