Erfolgsproduktionen der VBW beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren lädt die Stadt Wien jeden Sommer zum kostenlosen Kulturgenuss auf den Wiener Rathausplatz. 65 Tage lang bietet das Film Festival auch in diesem Jahr eine einzigartige Kombination aus großen Musikproduktionen und erstklassiger Gastronomie unter freiem Himmel. Lebensfreude pur gepaart mit der Leichtigkeit des Sommers – das Film Festival ist einfach #soWIEN!

Zwei Opernproduktionen des Theater an der Wien, FIDELIO und DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN sowie das Erfolgsmusical I AM FROM AUSTRIA der VBW, ein Unternehmen der Wien Holding, stehen auf dem Spielplan des 33. Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz.



VBW-Highlights beim Film Festival

Auch in diesem Jahr sind die Vereinigten Bühnen Wien beim Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz vertreten und zeigen gleich drei Erfolgsproduktionen aus ihren Theaterhäusern. Den Anfang macht am 7. Juli 2023 Beethovens einzige Oper FIDELIO, uraufgeführt 1805 am Theater an Wien, in der Inszenierung von Oscar–Preisträger Christoph Waltz. Als Highlight des Beethoven Jahres 2020 geplant, fand die Premiere im TV statt und erreichte 376.000 Menschen. Am Pult der Wiener Symphoniker steht Manfred Honeck. In den Hauptrollen singen Nicole Chevalier und Eric Cutler.



Mit der Premiere von Leoš Janáčeks DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN feierte das Theater an der Wien im Oktober 2022 Einstand in seiner Interimsspielstätte, der Halle E im MuseumsQuartier, und zugleich gab Stefan Herheim sein Regie-Debüt am Haus. Die Inszenierung aus dem MusikTheater an der Wien wird am 21. Juli 2023 im Rahmen des Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz gezeigt. Mélissa Petit gibt Füchsin Schlaukopf, Jana Kurucová den Fuchs. Es musizieren die Wiener Symphoniker mit dem Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung der Dirigentin Giedrė Šlekytė.



Am 19. August 2023 präsentieren die Vereinigten Bühnen Wien dann auch eine VBW-Musical-Erfolgsproduktion am Wiener Rathausplatz: I AM FROM AUSTRIA in der Original-Inszenierung von Andreas Gergen aus dem Raimund Theater mit Publikumslieblingen wie zum Beispiel Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen. Das Musical von Titus Hoffmann & Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich ist um 20.45 Uhr beim Film Festival zu sehen.

Kurt Gollowitzer, Direktor Wien Holding: „Zwischen 1. Juli und 3. September 2023 entsteht im Herzen Wiens wieder Europas größtes Kultur- und Kulinarik-Festival. Wir sind stolz darauf, dass die Vereinigten Bühnen Wien mittlerweile einen Fixpunkt im Spielprogramm des Festivals bilden und auch heuer mit drei hochkarätigen Musiktheater-Produktionen vertreten sind.“



Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien: „Es zeichnet die Musik- und Kulturmetropole Wien aus, während sich die Theaterhäuser in der Sommerpause befinden, dennoch erstklassige Stücke dem Wiener Publikum bieten zu können. Es freut mich sehr, dass wir dank dieser großartigen Kooperation, erneut mit drei unserer Produktionen aus der Opern- und Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien beim Film Festival präsent sind. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern gute Unterhaltung und freue mich auf ein Wiedersehen in unseren Theatern.“



Die Termine:

Freitag, 7. Juli 2023 um 21.30 Uhr Uhr FIDELIO aus dem Theater an der Wien

Freitag, 21. Juli 2023 um 21.15 Uhr DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN aus dem MusikTheater an der Wien

Samstag, 19. August 2023 um 20.45 Uhr I AM FROM AUSTRIA – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich aus dem Raimund Theater

