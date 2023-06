FW-Fürtbauer: VP-Wirtschaftsbund fällt Unternehmern bei Covid-Hilfen in den Rücken

WB lehnt FW-Antrag zur Auszahlung ausständiger Corona Hilfen im WIPA ab!

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigte sich der Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Oberösterreich, Michael Fürtbauer über das Abstimmungsverhalten des ÖVP-Wirtschaftbundes bei der Sitzung des Wirtschaftsparlamentes der Bundeswirtschaftskammer. Der FW-Antrag auf rasche Auszahlung der noch ausständigen Corona-Hilfen in Höhe von mehr als 1 Milliarde wurde vom VP-Wirtschaftsbund abgelehnt.

„Das Problem mit den zu spät gewährten Corona-Hilfen, Ausfallsbonus III und Verlustersatz III schürt Existenzängste bei den betroffenen Unternehmern und ist nur entstanden, weil die COFAG falsch informiert hat“, so Fürtbauer. Umso wichtiger sei eine rasche Auszahlung der Hilfen, wie im FW-Antrag gefordert. Österreichweit warten laut Erhebung des Beratungsunternehmens Finanzombudsteam tausende Unternehmen in Summe auf 1,275 Milliarden Euro an Corona-Hilfszahlungen – auch, weil das Gesetz nicht EU-konform erlassen worden sei.

„Es ist daher dringend notwendig, dass Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) mit EU- Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager eine rasche Einigung erzielt. Nur so kann das Corona-Hilfen-Problem schnell gelöst werden“, zeigt Fürtbauer einen möglichen Lösungsweg auf. „Leider fällt der Wirtschaftsbund den betroffenen Unternehmern in den Rücken und will nicht einmal die Bundesregierung auffordern, hier rasch eine Lösung zu finden“, so Fürtbauer abschließend.

