Grüne/Grebien zum Disability Pride Month: Sei stolz darauf, du zu sein!

Grüne zeigen Videos und Flagge zum Aktionsmonat im Juli

Wien (OTS) - „Wir Grüne leben Vielfalt und so ist es für uns vollkommen klar, dass wir gemeinsam mit der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen den Disability Pride Month feiern“, sagt Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen.

Der Monat Juli steht ganz im Zeichen von „Disability Pride“. Die aus den USA stammende Bewegung ruft Menschen mit Behinderungen dazu auf, sich zusammenzuschließen und gemeinsam für die gleichen Rechte und gegen Diskriminierung einzustehen. Damit dieser in Europa noch recht unbekannte Aktionsmonat mehr Aufmerksamkeit bekommt, zeigen die Grünen eine Videoreihe auf Social Media und hissen ab Anfang kommender Woche an der Gebäudefassade des Grünen Parlamentsklubs in der Löwelstraße die Disability Pride Flagge.

Die Farben auf der von Ann Magill – einer Frau mit Behinderung – entworfenen Flagge stellen die unterschiedlichen Arten von Behinderungen dar. So steht rot für körperliche Behinderungen, gelb für kognitive Behinderungen und Lernschwierigkeiten, weiß für unsichtbare und undiagnostizierte Behinderungen, blau für psychische Erkrankungen und grün für Sinnesbehinderungen. Der Farbe schwarz kommt eine Sonderstellung zu, sie repräsentiert alle Menschen mit Behinderungen, die ihr Leben verloren haben.

Zur Teilnahme an der Video-Reihe wurden bewusst nur Frauen eingeladen, weil Frauen mit Behinderungen medial besonders stark unterrepräsentiert sind und sie viel mehr Sichtbarkeit verdienen. Fünf Frauen sprechen als Role-Models mit unterschiedlichen Behinderungen darüber, warum es den Disability Pride Month braucht und worauf sie besonders stolz sind. Ein gemeinsames einleitendes Video am 1. Juli bildet den Auftakt für die fünf Kurzvideos, die im Laufe des Aktionsmonats auf Social Media unter #seistolzdaraufduzusein veröffentlicht werden.

