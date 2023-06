AstraZeneca kündigt 400-Millionen-Dollar-Investitionen in Wiederaufforstung und Biodiversität an

Bis 2030 sollen 200 Millionen Bäume auf sechs Kontinenten im Zuge der Ausweitung des „AZ Forest“-Programms gepflanzt werden

Seit Projektstart haben wir mehr als 4.000 Bäume auf einer Fläche von rund fünf Fußballfeldern in Tansania aufgeforstet. Diese etwa 3,8 Hektar umfassende Waldfläche hat bereits über 1.100 Tonnen CO2 ausgeglichen. Filippo Fontana, Geschäftsführer AstraZeneca Österreich 1/3

Die beiden eng verbundenen Krisen Klimawandel und Verlust der Biodiversität schädigen den Planeten und schaden der menschlichen Gesundheit. Über AZ Forest arbeiten wir mit lokalen Gemeinden und Umweltexpert:innen zusammen, um die Wiederaufforstung in großem Maßstab durchzuführen sowie die Artenvielfalt zu unterstützen und Lebensgrundlagen zu sichern. Wir verfolgen einen wissenschaftlich fundierten Ansatz und AZ Forest wird in etwa 30 Jahren rund 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Pascal Soriot, Vorstandsvorsitzender von AstraZeneca 2/3

Wälder spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels, indem sie die biologische Vielfalt beherbergen und eine zirkuläre Bioökonomie vorantreiben, die im Einklang mit der Natur gedeiht. Wälder und Bäume sind das Rückgrat des Lebens auf unserem Planeten und die Grundlage für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Durch die Gestaltung und Durchführung öffentlich-privater Partnerschaften wie AZ Forest, die auf einem wissenschaftlich fundierten und prinzipiengeleiteten Ansatz basieren, können wir die Auswirkungen des Klimawandels abmildern und wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert für die lokalen Gemeinschaften schaffen. Marc Palahí, Vorsitzender der Circular Bioeconomy Alliance (CBA) 3/3

Unterstützung des Klimaschutzes und Förderung der menschlichen Gesundheit

Neue Aufforstungsprojekte in Brasilien, Indien, Vietnam, Ghana und Ruanda zusätzlich zu bereits bestehenden Projekten unter anderem in Australien und Indonesien



London/Wien – 30. Juni 2023. AstraZeneca erweitert sein globales „AZ Forest“-Programm substanziell und hat eine Investition von 400 Millionen US-Dollar angekündigt, um bis 2030 200 Millionen Bäume auf sechs Kontinenten zu pflanzen und deren langfristiges Überleben zu sichern. Dazu gehören neue oder erweiterte Projekte in Brasilien, Indien, Vietnam, Ghana und Ruanda, die zur Klimaschutz-Initiative des Unternehmens beitragen, die Natur wiederherstellen, die Artenvielfalt fördern und die ökologische und gemeinschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken und sich über 100.000 Hektar weltweit erstrecken.

AstraZeneca hat bereits im Jahr 2020 bekannt gegeben, im Zuge des „AZ Forest“-Programms bis Ende 2025 mehr als 50 Millionen Bäume zu pflanzen und zu pflegen. Damit erkennen wir die starke Verbindung zwischen gesunden Menschen und einem gesunden Planeten an.[1] Die Pflanzung von über 300 Baumarten schreitet zügig voran in Australien, Indonesien, Ghana, dem Vereinigten Königreich, den USA und Frankreich – und ermöglicht so die Wiederherstellung der Artenvielfalt und natürlicher Lebensräume.[2] Darüber hinaus wird das erweiterte Programm den jeweiligen lokalen Gemeinden Nutzen bringen und sich so positiv auf die Lebensgrundlage von schätzungsweise 80.000 Menschen auswirken.

AZ Forest ist Teil der sogenannten „Ambition Zero Carbon“, dem Flaggschiff der Nachhaltigkeitsstrategie bei AstraZeneca. Diese konzentriert sich auf eine umfassende Dekarbonisierung im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen.3 AstraZeneca ist auf einem guten Weg, seine Treibhausgasemissionen aus seinem Betrieb und seiner Fahrzeugflotte bis 2026*[1] um 98% zu reduzieren und bis 2030 seinen gesamten CO2-Fußabdruck der Wertschöpfungskette zu halbieren sowie das Ziel einer absoluten Emissionsreduktion von 90 % und wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2045** zu erreichen.[2] Über AZ Forest verfolgt AstraZeneca das Ziel, ab 2030 seine Restemissionen aus der Atmosphäre zu entfernen.

Pascal Soriot, Vorstandsvorsitzender von AstraZeneca, sagte: „Die beiden eng verbundenen Krisen Klimawandel und Verlust der Biodiversität schädigen den Planeten und schaden der menschlichen Gesundheit. Über AZ Forest arbeiten wir mit lokalen Gemeinden und Umweltexpert:innen zusammen, um die Wiederaufforstung in großem Maßstab durchzuführen sowie die Artenvielfalt zu unterstützen und Lebensgrundlagen zu sichern. Wir verfolgen einen wissenschaftlich fundierten Ansatz und AZ Forest wird in etwa 30 Jahren rund 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen.“

AZ Forest-Projekte werden gemeinsam mit Bepflanzungsexpert:innen, lokalen Gemeinden und Regierungen konzipiert, um eine natürliche Waldwiederherstellung und Forstwirtschaft zu ermöglichen, mit zusätzlichen Vorteilen wie der Schaffung neuer Fähigkeiten und Arbeitsplätzen, dem Schutz und der Erholung bedrohter und gefährdeter Arten und einer verbesserten öffentlichen Gesundheit.[4] Die Projekte werden von weltweit führenden Lieferpartner:innen und unabhängigen externen Expert:innen, darunter dem European Forest Institute (EFI), geprüft und bewertet.

Marc Palahí, Vorsitzender der Circular Bioeconomy Alliance (CBA), sagte: „Wälder spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels, indem sie die biologische Vielfalt beherbergen und eine zirkuläre Bioökonomie vorantreiben, die im Einklang mit der Natur gedeiht. Wälder und Bäume sind das Rückgrat des Lebens auf unserem Planeten und die Grundlage für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Durch die Gestaltung und Durchführung öffentlich-privater Partnerschaften wie AZ Forest, die auf einem wissenschaftlich fundierten und prinzipiengeleiteten Ansatz basieren, können wir die Auswirkungen des Klimawandels abmildern und wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert für die lokalen Gemeinschaften schaffen.“

Im Rahmen seines Engagements für die Wiederaufforstung hat AstraZeneca mit der EFI und der CBA zusammengearbeitet, um einen einzigartigen, wissenschaftlich fundierten Rahmen für eine nachhaltige, widerstandsfähige und lokal angemessene Landschaftsregeneration zu veröffentlichen. Die CBA-Grundsätze für regenerative Landschaften werden zirkuläre bioökonomische Wertschöpfungsketten ermöglichen und die biologische Vielfalt wiederherstellen.

AZ Forest beteiligt sich an der 1t.org-Initiative des Weltwirtschaftsforums, einer öffentlich-privaten Partnerschaft zur Erhaltung, Wiederherstellung und Züchtung von einer Billion Bäumen bis 2030.

AstraZeneca Österreich trägt zum AZ Forest bei

Auch AstraZeneca Österreich trägt zum globalen Ziel bei, CO2-negativ zu werden und unterstützt den AZ Forest, wie Geschäftsführer Filippo Fontana ausführt: „Seit Projektstart haben wir mehr als 4.000 Bäume auf einer Fläche von rund fünf Fußballfeldern in Tansania aufgeforstet. Diese etwa 3,8 Hektar umfassende Waldfläche hat bereits über 1.100 Tonnen CO2 ausgeglichen.“ Durch den Schutz von Grünflächen und die Aufforstung von Wäldern – bewusst in einem tropischen Gebiet – werden nochmals größere Vorteile für die Umwelt erzielt. Das Wachstum des AstraZeneca Österreich Waldes kann unter folgendem Link verfolgt werden .

Über die Initiative „AZ Forest“

AZ Forest ist das Engagement von AstraZeneca, bis 2030 in Zusammenarbeit mit Expert:innen und lokalen Gemeinden 200 Millionen Bäume zu pflanzen und zu pflegen. AZ Forest-Projekte unterstützen die Gesundheit des Planeten und der Menschen mit erheblichen sozioökonomischen Vorteilen und sind Teil der wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Strategie von AstraZeneca, Ambition Zero Carbon.

Drei Viertel der Landfläche weltweit wurden durch menschliche Aktivitäten erheblich verändert, mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Ökosysteme und die Gesundheit der Bevölkerung.[5,6] Wiederaufforstung ist eine naturbasierte Lösung, die die Auswirkungen des Klimawandels abmildern kann, indem sie der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht und trägt zur Anpassung an den Klimawandel und zur Widerstandsfähigkeit bei.[7] Durch den Schutz der Wasserressourcen, die Förderung der Ernährungssicherheit und Ernährung, die Senkung der Oberflächen- und Lufttemperaturen und die Bekämpfung der Luftverschmutzung unterstützt die Wiederherstellung von Waldlandschaften und der Artenvielfalt sowie die menschliche Gesundheit, mit zusätzlichen Vorteilen für Gemeinden und Volkswirtschaften.[8,9]

AZ Forest wird den Einsatz der neuesten Innovationen in der Fernerkundung und hochauflösender Bilder umfassen, und eine Langzeitüberwachung wird den Gesundheitszustand der Bäume, die Boden- und Wasserqualität und die Artenvielfalt sowie die Kohlenstoffbindung verfolgen.

Aufbauend auf bestehende Projekten in Australien, Indonesien, Ghana, Großbritannien, den USA und Frankreich, umfasst die Expansion von AZ Forest neue und erweiterte Projekte in Afrika, Asien und Südamerika.

Sie möchten mehr erfahren? Details zu den Projekten finden Sie hier.



Über „Ambition Zero Carbon“

Mit der „Ambition Zero Carbon“-Strategie verfolgt AstraZeneca ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierungsziele, beschleunigt den Fortschritt in Richtung Netto-Null und bewältigt die Risiken des Klimawandels. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die Treibhausgasemissionen seiner globalen Betriebe und seiner Flotte (Scope 1 und 2) bis 2026 um 98 % zu reduzieren (gegenüber dem Ausgangswert von 2015). AstraZeneca strebt an, seinen gesamten CO2-Fußabdruck in der Wertschöpfungskette (Scope 3) bis 2030 zu halbieren, auf dem Weg zu einer absoluten Emissionsreduzierung von 90 % (ausgehend von 2019) und bis spätestens 2045 wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

AstraZeneca war eines der ersten sieben Unternehmen weltweit, dessen Netto-Null-Ziele durch den Corporate Net-Zero Standard der Science-Based Targets Initiative (SBTi) überprüft wurden. Über AZ Forest wird AstraZeneca in hochwertige, naturbasierte Lösungen investieren, um Restemissionen zu entfernen, die nicht beseitigt, reduziert oder ersetzt werden (nicht mehr als 10 % des Emissions-Fußabdrucks von 2019).

Über AstraZeneca



AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs-, Infektions- und Autoimmunerkrankungen sowie Seltene Erkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patient:innen weltweit angewendet.

AstraZeneca Österreich zählt zu den führenden forschenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt und ist die Nummer 1 bei klinischen Studien in Österreich. So leistet das Unternehmen einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung von Therapien und Heilung oder Linderung von Krankheiten. Das Unternehmen schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert Talente und bietet Freiraum für die Entwicklung seiner Mitarbeiter:innen. AstraZeneca hat sich einer gesunden Gesellschaft auf einem gesunden Planeten verpflichtet und zum Ziel gesetzt, bis 2025 CO2-neutral zu sein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

