Viele RIKA Ofenmodelle sofort verfügbar und innerhalb kurzer Zeit lieferbar

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH läutet bereits im Juni die Heizsaison ein und wirbt mit hoher Verfügbarkeit und schnellen Lieferzeiten.

Micheldorf, Oberösterreich (OTS) - Die Lieferperformance von RIKA als entscheidender Wettbewerbsvorteil stellt aktuell den Schwerpunkt einer umfassenden Werbekampagne von RIKA und RIKA Premium Partnern in Österreich, Deutschland und der Schweiz dar. Dementsprechend lautet der Slogan: „Auf den Winter müssen Sie warten. Auf Ihren neuen RIKA Ofen nicht.“ Potenzielle Kunden werden aufgefordert, Ihren RIKA Ofen jetzt zu bestellen und sich behagliche Wärme und vollautomatischen Komfort langfristig zu sichern.

Seit Beginn der Corona-Pandemie entwickelten sich die Lieferzeiten aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation und zeitgleich stark gestiegenen Nachfrage branchenweit zunehmend problematisch. RIKA begegnete dieser Entwicklung bereits frühzeitig mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten, einhergehend mit großen Investitionen in Technologie und Standorterweiterungen. „Wir verdoppelten unsere Produktionskapazitäten innerhalb von nur zwei Jahren. Ein enormer Kraftakt, der mit einem starken Zuwachs der Belegschaft sowie zahlreichen Umstrukturierungen und Prozessoptimierungen einherging. Aber die Anstrengungen haben sich gelohnt und wir konnten uns gegenüber dem Mitbewerb einen deutlichen Vorsprung erarbeiten“, so Karl Riener, Eigentümer und Geschäftsführer von RIKA. Die Maßnahmen ermöglichen dem Unternehmen außerdem, schneller und flexibler auf zukünftige Marktbedürfnisse zu reagieren.

Nicht nur bewährte RIKA Bestseller wie der Pelletofen DOMO, sondern auch die neue modulare CONNECT Serie ist derzeit sofort lieferbar – als Pellet- oder auch Kaminofen. Mit ihren Anbauteilen, Zubehör und Accessoires entsprechen die CONNECT Modelle dem aktuellen Individualisierungstrend und können online konfiguriert sowie anschließend in den eigenen vier Wänden visualisiert werden. Features wie die online Steuerung RIKA FIRENET, das Beheizen mehrerer Räume via RIKA MULTIAIR, eine großzügige Eckeinsicht oder auch ein Wärmespeicherpaket ergänzen das Baukastensystem.

Über RIKA:

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH zählt zu den führenden Anbietern qualitativ hochwertiger Kaminöfen und ist Marktführer bei Pelletöfen im europäischen Raum. RIKA wurde 1951 in Micheldorf in Oberösterreich gegründet und wird als Familienunternehmen von Karl Riener und seinem Sohn Karl Philipp Riener geführt. Die Leidenschaft für Öfen steht vor dem Hintergrund, ein Stück Lebensqualität zu schaffen. Der Anspruch, kontinuierlich neue Maßstäbe in Qualität, Innovation und Design zu setzen, resultiert in einer ständigen Weiterentwicklung von Öfen in Form und Funktion und führte zu einem breiten Produktportfolio an Kamin-, Pellet- und Kombi-Öfen sowie Designkaminen. Durch die langjährige Erfahrung in der Ofenherstellung und Produktinnovationen wie dem europaweit ersten Pelletofen gilt RIKA als Pionier der Branche. Mit dem Siegel „Green Innovation“ verpflichtet sich RIKA im Sinne der Nachhaltigkeit zur freiwilligen Einhaltung sämtlicher Anforderungen und zur Zertifizierung nach den strengsten internationalen Richtlinien. RIKA wurde unter anderem mit dem weltweit bedeutendsten Umweltpreis, dem Energy Globe Award, ausgezeichnet, beschäftigt mittlerweile über 300 Mitarbeiter und verfügt über ein internationales Händlernetz. www.rika.at, www.rika.de, www.rika.ch

