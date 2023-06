Stocker: „Neuerlicher Inflationsrückgang ist das Ergebnis einer konsequenten Regierungspolitik“

Laut Schnellschätzung der Statistik Austria ist die Inflation im Juni 2023 auf 8 Prozent gesunken

Wien (OTS) - „Der neuerliche Inflationsrückgang ist das Ergebnis einer konsequenten Regierungspolitik“, zeigt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, erfreut, nachdem die Statistik Austria in einer ersten Schätzung für Juni 2023 eine Inflationsrate in Höhe von 8 Prozent ermittelt hat. „Die Bundesregierung hat eine Reihe von wirksamen Maßnahmen gesetzt, die die Menschen entlasten und zugleich die Inflation dämpfen. So hat etwa auch die Drohung von Bundeskanzler Karl Nehammer, die Übergewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen, einen Dominoeffekt ausgelöst, der sich jetzt in einer niedrigeren Inflationsrate niederschlägt. Trotz dieses Erfolges hat es weiterhin oberste Priorität, die Inflationsrate weiter zu senken. Ich bin überzeugt, dass das Karl Nehammer gelingen wird. Denn auf den Kanzler und sein Team ist Verlass.“



Stocker abschließend: „Diese Entwicklung zeigt, dass die Bundesregierung richtige Entscheidungen trifft, während sich die Vorwürfe der Kickl-FPÖ in Luft auflösen. Sachliche Vorschläge konnte man von Herbert Kickl noch nie erwarten. Das macht deutlich: Bundeskanzler Karl Nehammer kümmert sich um die echten Probleme der Österreicherinnen und Österreichern, während es dem blauen Parteiobmann nur um sich selbst geht. Im Gegensatz zur FPÖ setzt die Bundesregierung ihren konsequenten Weg der Entlastung fort und führt Österreich in eine positive Zukunft. Die Volkspartei steht weiter Seite an Seite mit der österreichischen Bevölkerung.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/