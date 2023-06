AVISO: Pressetermin zur Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich am 7. Juli

20-Jahre-Jubiläum: Einladung zum Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - Die Reisefreude ist groß wie nie. Von Reiseproblemen bleiben manche Urlauber:innen dennoch leider nicht verschont. Was zu tun ist, wenn der Flug verspätet ist oder gar ausfällt und wie man auf böse Überraschungen am Urlaubsort richtig reagiert, wissen die Konsumentenberater:innen der AK Niederösterreich. Bis 13. August stehen sie direkt vor Ort am Flughafen Wien-Schwechat für Fragen und Anliegen zur Verfügung – heuer zum bereits 20. Mal.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser stattet der erfolgreichen Aktion auch im Jubiläumsjahr einen Besuch ab – und lädt herzlich zum Foto- und Drehtermin ein.

Pressetermin zur Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich

Datum: 07.07.2023, 14:00 Uhr

Ort: Flughafen Wien, Terminal 1

Schwechat, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Carina Karas

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit

T 057171-21923

carina.karas @ aknoe.at