BMAW startet neue Dialogreihe „Nachhaltigkeit im Tourismus“

Auftaktveranstaltung in Kufstein zum Thema „Das Umweltzeichen im Tourismus – Mit Zertifizierungsprozessen zu mehr Nachhaltigkeit“

Wien (OTS/BMAW) - Am 28. Juni 2023 fand die Auftaktveranstaltung der neuen Dialogreihe „Nachhaltigkeit im Tourismus“ der Tourismus-Sektion im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft statt.

Nachhaltigkeit ist in Österreich grundsätzlich nichts Neues – die österreichische Tourismuspolitik verfolgt seit Jahrzehnten den Weg der nachhaltigen Weiterentwicklung. Neu bzw. verschärft sind allerdings die Rahmenbedingungen und die Herausforderungen, wie Klimawandel, Energiekrise, erhöhter Mitarbeiterbedarf und Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung sowie das gestiegene Bewusstsein der Gäste für nachhaltigen Tourismus. Damit die österreichische Tourismusbranche auch in Zukunft gut gerüstet ist, gilt es verstärkt in Nachhaltigkeit zu investieren und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

Die 2019 veröffentlichte bundesweite Tourismusstrategie, der Plan T – Masterplan für Tourismus, gibt dabei den Handlungsrahmen vor und verankert erstmals die Nachhaltigkeit als Grundprinzip, die sich in ihren drei Dimensionen – der ökonomischen, ökologischen und sozio-kulturellen – als roter Faden durchzieht.

Tourismusregionen sollen Lebensräume sein, in denen nicht mehr der Gast allein im Mittelpunkt steht, sondern die Bedürfnisse der Unternehmen, der Beschäftigten und der Bevölkerung – und natürlich auch die Umwelt - gleichermaßen wichtig sind. Nur wirtschaftlich gesunde Betriebe können die hohe Erwartungshaltung der Gäste erfüllen und im Wettbewerb bestehen. Intakte Natur und kulturelle Vielfalt sind Haupturlaubsmotive. Gleichzeitig hat der Tourismus Auswirkungen auf diese Ressourcen. In diesem Spannungsverhältnis gilt es, die Balance zu finden und auch das Verhältnis zwischen Gästen und Einheimischen neu zu denken.

Mit der neuen Dialogreihe „Nachhaltigkeit im Tourismus“ will das BMAW Betriebe und Destinationen bei ihren Umsetzungsmaßnahmen unterstützen, indem verstärkt über die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit informiert und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt werden.

„Mit der Dialogreihe zu Nachhaltigkeit im Tourismus fördern wir den intensiven Austausch zwischen Expertinnen und Experten und den Tourismusdestinationen sowie den Betrieben und wollen so bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen in Österreich aktiv unterstützen. Damit setzen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Ziel: Österreich mit zu den nachhaltigsten Destinationen der Welt zu machen“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Die Auftaktveranstaltung widmete sich dem Thema „Das Umweltzeichen im Tourismus – Mit Zertifizierungsprozessen zu mehr Nachhaltigkeit“. Rund 70 Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismusregionen und -betrieben tauschten sich in Kufstein über Chancen und Mehrwert von Zertifizierungsprozessen aus. Neben informativen Fachbeiträgen von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Forschung und Beratung, standen die Erfahrungen aus Zertifizierungsprozessen von Betrieben und – neu – auch von Tourismusdestinationen sowie der fachliche Austausch und das Voneinander-Lernen im Vordergrund. Im Mittelpunkt stand dabei das Österreichische Umweltzeichen, das als „echtes Flaggschiff“ bereits seit vielen Jahrzehnten etabliert ist – immerhin hat Österreich 1996 als erstes Land weltweit nationale Standards für nachhaltigen Tourismus festgelegt.



Bilder und Unterlagen zur Veranstaltung finden sich zeitnah unter https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus/tourismuspolitische-themen/nachhaltige-entwicklung/nachhaltigkeitsdialog.html (bmaw.gv.at)

Nähere Infos zum Umweltzeichen im Tourismus finden Sie unter https://www.umweltzeichen.at/de/home/start





