Sommer im Museum Niederösterreich in St. Pölten

„Museumsakademie für Kids“, „Tierischer Dienstag“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit fünf laufenden Ausstellungen und jeder Menge Programm wie der „Museumsakademie für Kids“, dem „Tierischen Dienstag“, dem „Sonntag im Museumsgarten“ und verschiedenen Museumsrundgängen startet das Museum Niederösterreich in St. Pölten mit seinem Haus der Geschichte und seinem Haus für Natur in die Schulsommerferien:

Der „Tierische Dienstag“ lädt wöchentlich ab 14 Uhr zu einer Führung zu den über 40 lebenden einheimischen Tierarten im Haus für Natur mit anschließender kommentierter Fütterung der Europäischen Sumpfschildkröten, Würfel- und Ringelnattern, Zaun- und Smaragdeidechsen. Der „Sonntag im Museumsgarten“ wiederum bietet am 2. Juli und 3. August mit dem „Forscher:innen-Rucksack“ jeweils von 13 bis 17 Uhr spannende Kreativ- und Rätselstationen inklusive Sammelpass.

Mit wöchentlich wechselnden Themen aus dem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur findet im Juli und August jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr die „Museumsakademie für Kids“ statt. Junge Forschende im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren können dabei die jeweils passenden Teile der beiden Häuser oder Sonderausstellungen entdecken und an interaktiven Workshops teilnehmen.

Zudem gibt es auch im Sommer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen stündlich ab 11 Uhr Museumsrundgänge durch das Haus der Geschichte, das Haus für Natur und die Sonderausstellungen „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“, „Die Gerechten – Courage ist eine Frage der Entscheidung“ (bis 15. August) und „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere & Pflanzen kommunizieren“.

Nicht zuletzt können sich die jungen Museumsgäste mit der „Sommerpost von Poldi“ Spiel, Spaß und Spannung auch in den Urlaub mitnehmen: Das Paket, das auf Bestellung von 6. Juli bis 31. August versandt wird, ist für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren gedacht und enthält neben Bastelspaß auch eine Poldi-Geschichte, in der sich das Museumsmaskottchen auf eine Entdeckungsreise in die Umgebung von St. Pölten begibt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag bzw. Feiertag von 9 bis 17 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/sommerprogramm.

