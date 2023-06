Pressegespräch Ricoh Austria: Großes Wachstum bei Digital Services

Am Pressetermin in Wien präsentierte Ricoh die Zahlen des letzten Finanzjahrs, die aktuelle Vision mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt sowie Produktneuheiten.

Es freut mich, dass der kontinuierliche Ausbau unserer Digital Services im letzten Geschäftsjahr sehr erfolgreich fortgesetzt werden konnte Daniel Tschudi, CEO Ricoh Austria & Switzerland

Wien (OTS) - Das Geschäftsjahr 2022 endete für Ricoh Austria Ende März 2023 sehr positiv, mit einem Umsatzplus von 6.2% gegenüber dem Vorjahr. Besonders die neueren Geschäftsfelder wie Communication Services und Office Services konnten ein markantes Umsatzwachstum verzeichnen (Communication Services +242.4%, Office Services +139.2%). Auf globaler Ebene hat der Ricoh Konzern im Finanzjahr 2022 einen Umsatz von YEN 2134 Milliarden (ca. EUR 13.992 Milliarden) und einen operativen Gewinn von YEN 78.7 Milliarden (ca. EUR 513.4 Millionen) erwirtschaftet. Der Umsatzanteil von Ricoh Europe liegt bei YEN 546,4 Milliarden (ca. EUR 3.634 Milliarden), wobei mehr als ein Drittel (36.5%) davon mit Digital Services umgesetzt wurde.

„Es freut mich, dass der kontinuierliche Ausbau unserer Digital Services im letzten Geschäftsjahr sehr erfolgreich fortgesetzt werden konnte“ , sagt Daniel Tschudi, CEO Ricoh Austria & Switzerland. Er ergänzt: „Unser Ziel ist es, mit den neuen Geschäftsbereichen Communication Services, Workflow & Business Prozess Dienstleistungen sowie IT-Services innerhalb der nächsten drei Jahre 50% des Umsatzes zu erzielen. Momentan liegt dieser Anteil bei 20%.“

Prioritäten in Unternehmen ändern sich – Ricoh als Workspace Integrator

Um in der heutigen schnelllebigen und komplexen Zeit erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen flexibel, agil und innovativ sein. Ricoh positioniert sich als Workspace Integrator, der seine Kunden in dieser sich schnell verändernden Welt berät und sie auf ihrem digitalen Weg begleitet. Dies unterstreicht auch die aktuelle Ricoh Vision „Fullfilment through Work“: Arbeit soll für Mitarbeitende Erfüllung bringen. Ricoh will mit seiner Technologie dazu beitragen, dass Mitarbeitende von manuellen Routineaufgaben befreit werden und so ihr volles Potenzial entfalten können.

Christoph Hnup, Executive Sales Director Ricoh Austria stellte die Ricoh-Lösungen, um diese Vision zu erfüllen, vor. Mit der Software von DocuWare, einem im Jahr 2019 von Ricoh zugekauftem Unternehmen, können Dokumente effektiv organisiert werden und sind für die Rechnungsverarbeitung und das Personalmanagement eine ideale Lösung. Für mittlere bis große Unternehmen eignet sich die Plattform der Ricoh Tochter AxonIvy, die im Ricoh Büro in Wien ansässig ist. Christoph Hnup zeigt auf: «Wir unterstützen unsere Kunden aller Branchen bei ihrer Prozessoptimierung. Mit AxonIvy wird mit nur einer Plattform ein breites Spektrum an Geschäftsprozessen digitalisiert und automatisiert.»

Im Bereich des Produktionsdrucks kündigt Ricoh neue Systeme an: Im Verlauf dieses Jahres wird die Pro Z75, ein neues B2-Einzelblatt-Inkjetdrucksystem, auf den Markt kommen. Ebenfalls steht der Launch der Ricoh Pro C9500/C7500 Serie mit einem erweiterten Anwendungsspektrum kurz bevor.

Nachhaltigkeit als Basis der Ricoh Strategie

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das tief in der Strategie von Ricoh und entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankert ist. Ausgehend von den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals SDGs) der Vereinten Nationen hat Ricoh acht für das Unternehmen besonders relevante Ziele definiert, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. Diese betreffen die Bereiche Soziale Verantwortung, Nachhaltige Wirtschaft und Umweltschutz. Renate Kammerer, Marketing Director Ricoh Austria & Switzerland erklärt: „Es macht mich stolz, dass wir bei Ricoh nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern auch konkrete Ziele umsetzen. Und dies nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch bei Ricoh Austria. Beispielsweise senken wir den Verbrauch von fossilen Brennstoffen, indem wir die Wagenflotte auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge umstellen.

Auch beim kürzlich erfolgten Launch der neuen A3-All-in-One Druckserie wird Nachhaltigkeit großgeschrieben: Unter anderem sind 50% des Hauptgehäuses aus recyceltem Kunststoff hergestellt und die Plastikverpackungen sind um die Hälfte reduziert.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

