Gleichenfeier für NID Wohnbauprojekt „KOLL.home“ in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) -

Dachgleiche für 67 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit rd. 40 bis 100 m²

Exklusivvertrieb durch EHL Wohnen GmbH

Baufertigstellung noch dieses Jahr geplant

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien, feierte rund 9 Monate nach Baubeginn die Dachgleiche des Wohnbauprojekts „KOLL.home“ in der Kollonitschgasse 5. Im Zuge der Gleichenfeier, die nach alter Tradition mit Gleichenspruch und erfolgreich zerbrochenem Trinkglas zelebriert wurde, überreichte NID-Geschäftsführer, Bmstr. Ing. Michael Neubauer das traditionelle Gleichengeld an den Polier des Generalunternehmers Handler Bau GmbH, Thomas Konlechner – stellvertretend für die Bauarbeiter, die bis zur Dachgleiche an dieser Baustelle beschäftigt waren.

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger: "Wohnen in unmittelbarer Nähe zu unserer schönen Innenstadt bietet zahlreiche Vorteile. Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Kulturangebot und nicht zuletzt die optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind ebenso Teil des Umfelds wie Grünflächen und Naherholungsräume. Mein Dank gilt der NOE Immobilien Development GmbH und allen, die dieses Vorzeigeprojekt ermöglichen und eine rasche Realisierung vorantreiben.“

Modernes, qualitativ hochwertiges Wohnen in zentraler Lage

Das Projekt „KOLL.home“ besticht durch die perfekte Anbindung an die Infrastruktur und ein ausgesprochen gutes Angebot an Wohnqualität. Insgesamt entstehen – aufgeteilt auf zwei Baukörper – 67 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnungsgrößen zwischen rd. 40 und 100 m². Hochwertige Ausführung, durchdachte Grundrisse, private Freiflächen, ansprechend gestaltete Allgemeinbereiche sowie ein flexibel nutzbarer Gemeinschaftsraum sind nur einige der Vorzüge des Projekts in dieser hervorragenden Lage – nur rund 3 Gehminuten vom Bahnhof Wiener Neustadt entfernt und direkt ans Stadtzentrum angrenzend.

„Wir setzen im Herzen Wiener Neustadts auf bodensparende Nachverdichtung anstelle zusätzlicher Bodenversiegelung, auf optimale Flächennutzung sowie moderne Energiestandards. Ein hoher Wohnkomfort und die einzigartige Lage machen ‚KOLL.home‘ zu einer attraktiven Wohnadresse. Interessenten können Besichtigungen vor Ort mit dem Vertriebsteam von EHL Wohnen vereinbaren und somit ihr künftiges Zuhause bereits während der Bauphase kennen lernen“, so Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer NID.

„Das Projekt ‚KOLL.home‘ überzeugt durch die ausgezeichnete Lage beim Ortskern Wr. Neustadts sowie die unmittelbare Nähe zu großen und vielfältigen Grünflächen, die zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bieten. Auch die Verbindung zur Bundeshauptstadt ist hervorragend. Das macht die Wohnungen für eine breite Zielgruppe wie Familien, Paare aber auch Singles äußerst attraktiv und das spiegelt sich auch in der sehr guten Nachfrage wider“, fügt Karina Schunker, MA MRICS, Geschäftsführerin EHL Wohnen GmbH, hinzu.

Fertigstellung Ende 2023 geplant

Der Generalunternehmer HANDLER Bau GmbH, der für die Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnet, bringt beim Projekt „KOLL.home“ abermals seine Kompetenz im Wohnbau für die NID ein. Die Gleichenfeier in Wiener Neustadt ist die zweite Dachgleiche, die in diesem Monat gemeinsam gefeiert wird. „Als familiengeführtes, niederösterreichisches Bauunternehmen freut es uns sehr, für die NID ein Projekt in Wiener Neustadt realisieren zu können. Nicht nur wir, sondern auch ein Großteil unserer Partnerfirmen stammen aus der unmittelbaren Umgebung. Dies hat den positiven Effekt, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und die Anfahrtswege kurz gehalten werden“, so DI (FH) Michael Schranz, Geschäftsführer der HANDLER Bau GmbH.

Daten & Fakten zum Projekt „KOLL.home“



Projektadresse: Kollonitschgasse 5, 2700 Wr. Neustadt

67 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum

Wohnungsgrößen von rd. 40 bis 100 m², jeweils mit persönlicher Freifläche

Kaufpreise der noch verfügbaren Tops: ab 202.000 Euro

Exklusivvertrieb: EHL Wohnen GmbH | Prinz Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien

Planung: apm Architekten ZT GmbH | Bahnhofplatz 6, 2340 Mödling

Generalunternehmer: Handler Bau GmbH | Walter Handler-Straße 1, 2853 Bad Schönau

Weitere Informationen: www.kollonitschgasse5.at

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo





