DORDA Digital Industries Buchpräsentation: #Cybercrime

Wien (OTS) - Am 28. Juni 2023 fand in den Räumlichkeiten der DORDA Rechtsanwälte eine Buchpräsentation der besonderen Art statt.

Axel Anderl, Herausgeber des neu erschienen Buches und Head of DORDA Digital Industries Group, präsentierte gemeinsam mit seinem DORDA-Partnerkollegen Nino Tlapak, CO-Head des Datenschutzteams, das Werk "#Cybercrime - Handbuch für die Praxis". Das kürzlich im Lexis Nexis Verlag erschienene Handbuch bietet Unternehmen in allen Phasen im Zusammenhang mit Cyberangriffen einen praxisnahen Leitfaden: Von der Prävention zur Vermeidung von Angriffen oder Minderung der Auswirkungen, die richtige Vorgehensweise im Anlassfall und die notwendige Nachbearbeitung nach der Akutphase. Das Buch deckt dabei sämtliche relevanten Aspekte ab: Von den technischen Grundlagen und Maßnahmen über die relevanten Rechtsfragen bis zu Kommunikationsaspekte sowie die Frage, ob und wie man einen effektiven Versicherungsschutz erlangen kann.

Bei der von Axel Anderl mit Nino Tlapak moderierten Buchpräsentation haben sich ausgewählte Co-Autoren in locker geführten Interviews den brennendsten Fragen zu Cyberangriffen gestellt: Felix Hörlsberger, DORDA Partner für Versicherungsrecht, stand Rede und Antwort zu Fragen rund um Cyberversicherungen und die Hürden für einen Abschluss. Auch die Frage nach der Versicherungsdeckung im Anlassfall, einschließlich der Abdeckung von Lösegeldzahlungen, wurde erörtert.

Nino Tlapak stellte sich mit Alona Klammer, Legal Counsel bei AOP Health Group, Fragen dazu, was man aus rechtlicher Sicht im Anlassfall beachten muss und erörterte die relevanten Fristen. Sie zogen daraus auch eine Konklusio, worauf Unternehmen in der Vorbereitung besonders Wert legen sollten.

Michael Zenger, CEO und Gründer von IT-Knowledge GmbH, Kristof Wabl, Partner bei StoneTurn DACH und Stephan Miskiss, Head of SEC Defence bei SEC Consult, erörterten mit geballter Expertise technische und organisatorische Aspekte zur Mitigation von Cyberangriffen und ihren Auswirkungen samt möglichen Workarounds bei einem Angriff. Sie gaben auch wertvolle Einblicke zum Status der Vorbereitungen der Unternehmen in Österreich auf Cyberangriffe.

Stephan Steinhofer, DORDA Partner aus dem DORDA Litigation Team, gab Auskunft, ob Unternehmen Lösegeld zahlen dürfen und was es dabei zu beachten gibt. Auch die Rolle von Sanktionen, insbesondere gegen Russland, wurde beleuchtet.

Die Expertin Nicole Bäck-Knapp, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Ecker & Partner, erläuterte mit Praxisbeispielen, worauf es im Anlassfall bei der Kommunikation nach innen und nach außen ankommt. Sie belegte, warum eine proaktive Medienarbeit im Falle eines Cyberangriffs in der Regel erfolgreicher ist.

Schließlich stellten sich Kathrin Weber, Partnerin bei Torggler Rechtsanwälte mit Spezialisierung Gesellschaftsrecht und private cleints und Nino Tlapak den Fragen von Axel Anderl, wie die Geschäftsführung bzw der Vorstand eine Haftung des Unternehmens und eine persönliche Verantwortlichkeit vermeiden können. Kathrin Weber erläuterte die dafür wesentliche Business Judgement Rule. Es ergaben sich Querverbindungen zur Abwägung zu etwaigen Lösegeldzahlung sowie die Erforderlichkeit eines Präventivkonzepts..

Abschließend gab DORDA M&A-Partner, Christian Ritschka, Auskunft darüber, wie Käufer in der Due Diligence Risken aus unzureichender Präventivmaßnehmen erkennen und wie sie sich durch die Ausgestaltung von Reps & Warranties schützen können.

"Es war eine Freude, dieses umfangreiche Praxishandbuch in diesem launigen Talk Format vorzustellen ", sagt Axel Anderl, der Herausgeber des Werkes. "Es ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Unternehmen, die sich den Herausforderungen der steigenden Cyberbedrohungen stellen müssen. Bislang gab es dazu noch kein Werk am österreichischen Mark. Wir schließen eine Lücke – und das gleich in einer höchst pragmatischen und praxistauglichen Ausprägung. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Buch mit dem geballten Expertenwissen aus allen relevanten Bereichen den Unternehmern das notwendige grundlegende Wissen und die Werkzeuge vermittelt, um sich vor dem Extremfall bestmöglich zu schützen bzw dann richtig zu reagieren und Schäden sowie Haftungen zu minimieren bzw zu verhindern."

