Kinderreha: Pflegekarenz und Pflegekarenzgeld für Eltern ein wichtiger Schritt

Kinderliga begrüßt Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflegekarenzgeld für die Eltern bei Reha-Begleitung, wichtige Forderung noch offen.

Wien (OTS) - Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) begrüßt den, vom Sozialausschuss des Nationalrats am 28.7.2023 beschlossenen, Rechtsanspruch auf bis zu vier Wochen Pflegekarenz und Pflegekarenzgeld bei Begleitung eines Kinds auf Reha. Auch dass pflegende Angehörige mit geringem Einkommen ab 1. Juli 2023 erstmals den Angehörigenbonus beantragen können, sieht die Kinderliga als wichtige Maßnahme.

Bisher waren Eltern, die ihr Kinder mit einer chronischen Erkrankung oder nach einem Unfall zur Reha begleiten wollten, für diesen Zeitraum finanziell nicht abgesichert oder mussten für die Dauer des Aufenthalts den gesamten Jahresurlaub verwenden. „ Pflegekarenz und Pflegekarenzgeld sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Eltern ihr Kind auf Reha begleiten können. Vertraute Menschen um sich zu haben ist ganz besonders für kranke Kinder wichtig. Zusätzlich lernen Eltern, die Elemente der Reha danach auch in den Alltag zu integrieren “, sagt Dr.in Caroline Culen, klinische Psychologin und Geschäftsführerin der Kinderliga.

Nach diesem wesentlichen Schritt ortet die Kinderliga jedoch noch weiteren dringenden Handlungsbedarf in der Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation. Die ExpertInnen der Kinderliga wünschen sich eine familienorientierte Reha, wie es nach deutschem Vorbild in der kinderonkologischen Reha nach vielen Jahren des Einsatzes der vielen Stakeholder in der Onkologie nun auch in Österreich der Fall ist, auch für andere Kinder- und Jugendlichen-Rehaeinrichtungen „ Wenn ein Kind chronisch krank ist, oftmals mit starken Beeinträchtigungen, ist das ganze Familiensystem belastet. Auch Eltern und Geschwisterkinder müssen in der Reha mitgedacht werden und brauchen spezielle Angebote “, so Culen.

