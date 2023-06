Bürgermeister eröffnete Festakt „60 Jahre Militärkommando Wien“

Ludwig: „Wien ist lebenswerteste Stadt – auch wegen des Sicherheitsgefühls“

Wien (OTS) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete am Donnerstag im Arkadenhof des Wiener Rathauses den Festakt „60 Jahre Militärkommando Wien“.

„Stets bereit für Wien“ - das sei das Motto der Wiener Soldatinnen und Soldaten, so der Stadtchef. Ludwig bedankte sich für die „langjährige gute Zusammenarbeit zwischen Militärkommando Wien und Stadt Wien“ und wies auf den karitativen Zweck der Veranstaltung hin – der Erlös des Abends kommt dem Verein „Rettet das Kind - Österreich“ zugute.

In seinen Begrüßungsworten wies der Bürgermeister darauf hin, dass Wien in zwei neuen internationalen Lebensqualitäts-Rankings Platz 1 belegt: „Einer der Gründe dafür ist das große Sicherheitsgefühl der Wiener Bevölkerung. Und dazu tragen das Militärkommando Wien und die Wiener Soldatinnen und Soldaten erheblich bei“, so Ludwig.

Der Stadtchef sprach auch die „Helfer Wiens“ und den „K-Kreis an: „Das ist ein weltweit einzigartiges Netzwerk, das wie ein gut trainierter Muskel alle Wiener Blaulicht- und Hilfsorganisationen umfasst, die gemeinsam mit dem Militärkommando Wien als wichtigem Partner für den Ernstfall ein hochprofessionelles Krisenmanagement garantieren“.

Ein gutes Beispiel sei das hervorragende Krisenmanagement angesichts der Corona-Pandemie: „Wir alle erinnern uns, wie rasch und präzise das Militärkommando Wien die für unsere Gesundheit und für den Kampf gegen Corona so wesentlichen Test- und Impfstraßen auf die Beine gestellt hat“, so Ludwig.

Als zweites Beispiel nannte der Bürgermeister den verheerenden Waldbrand in der Rax-Region: „Ich erinnere mich noch lebhaft, wie ich am Heldenplatz hautnah miterlebt habe, wie die Hubschrauber des Militärkommandos Wien zum forderndsten Löscheinsatz der 2. Republik abgeflogen sind. 337 Wiener Soldatinnen und Soldaten unterstützten damals die Feuerwehreinheiten. Nach 13 Tagen unermüdlichen und kräfteraubenden Katastropheneinsatzes hieß es dann glücklicher Weise: ,Brand aus!‘.“

In der Folge erwähnte Ludwig auch die wichtige Funktion des Militärkommandos Wien, „wie ein Schutzschild für unsere offene und internationale Stadt“ da zu sein.

Schließlich sprach der Bürgermeister auch noch „von den schönen Dingen des Lebens“: Die Garde und die Gardemusik, so Michael Ludwig, seien eine der „Visitkarten unserer traditionsreichen und lebenswerten Kulturhauptstadt“. (Schluss)

