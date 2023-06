Tierschutz Austria startet mit „Office Animals“ - der tierisch guten Urlaubsvertretung

EINFACH WAU - Neue Aktion lässt Tiere aus dem Tierschutzhaus Vösendorf in der Urlaubsaison Abwesenheitsmail verfassen

Vösendorf (OTS) - Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die lang ersehnte Urlaubszeit. Für die meisten Menschen ist die Vorfreude auf ein paar freie Tage riesig. Dennoch fällt es vielen schwer, wirklich abzuschalten und die ständig eintrudelnden E-Mails zu ignorieren. Tierschutz Austria bietet nun eine einzigartige Lösung für dieses Problem mit der neuen Aktion "Office Animals - deine tierisch gute Urlaubsvertretung".

Die Idee hinter "Office Animals" ist simpel und zugleich genial: Die flauschigen, gefiederten und schuppigen Bewohner des Tierschutzhauses Vösendorf stehen bereit, um eine personalisierte Abwesenheitsnotiz zu verfassen und alle eingehenden E-Mails zu beantworten. Damit hat nun jeder die Möglichkeit vollkommen abzuschalten, ohne sich Gedanken über den Zustand des Posteingangs machen zu müssen.

Der Ablauf der Aktion ist tierisch einfach: Zunächst sucht man sich ein Tier aus. Zur Auswahl stehen unter anderem die enthusiastischen Waschbären Niko & Elsa, die gemächlichen Schildkröten Ninja & Turtle, der verlässliche Hund Tobi, die wilde Henne Chicken Joe und die Nobelpfote Katze Minkie. Anschließend gibt man seinen eigenen Namen, den Zeitraum der Abwesenheit und den Namen der Vertretung an. Per E-Mail erhält man dann die personalisierte Abwesenheitsnachricht, die problemlos kopiert und in die eigene Abwesenheitsnotiz eingefügt werden kann: LINK

„Die tierischen Schützlinge von Tierschutz Austria sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, ihre Pfoten, Krallen und Federn zu schwingen. Mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer unvergleichlichen Kreativität werden sie dafür sorgen, dass Abwesenheitsnotizen nicht nur professionell, sondern auch mit einer extra Portion tierischer Magie verfasst werden,“ scherzt Pressesprecherin Sophie Reiter, die die Aktion gemeinsam mit Projektmanagerin Lisa Sans umgesetzt hat.

Bilder und Videos: https://we.tl/t-bxyQLV9xsM

© Tierschutz Austria

