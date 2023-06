Westport veröffentlicht ESG-Bericht 2022

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), ein weltweit führendes Unternehmen für emissionsarme alternative Kraftstofftransporttechnologien, gibt die Veröffentlichung seines Berichts in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 2022 (der ,,ESG")-Bericht (der ,,2022 ESG-Bericht") bekannt. Der ESG-Bericht 2022 beschreibt die Leistungen des Unternehmens in den wichtigsten ESG-Schwerpunktbereichen:

CO²-Bilanz,

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion,

verantwortungsbewusste Beschaffung,

Menschenrechte und

ESG-Governance.

Seit seiner Gründung konzentriert sich Westport auf saubere, erschwingliche Transportlösungen. Daher sind die Ziele und Strategien des Unternehmens grundsätzlich auf die heutigen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit ESG ausgerichtet. Um seine globalen Kunden positiv zu beeinflussen, hat Westport seine Governance-Praktiken und Managementprozesse gestärkt, das Engagement der Interessenvertreter vorangetrieben und arbeitet daran, die Belastbarkeit der Lieferkette und die Due Diligence zu verbessern.

„Die Veröffentlichung unseres ESG-Berichts 2022 ist ein Beweis für unser Engagement bei der Schaffung eines nachhaltigen Wertes für alle unsere Interessenvertreter. Der Bericht spiegelt unser tiefes Verständnis dafür wider, dass Erfolg nicht nur in finanziellen Gewinnen liegt, sondern auch in der Förderung von Umweltverantwortung, sozialer Verantwortung und einer starken Unternehmensführung. Während wir unsere Fortschritte feiern, sind wir uns dennoch der Arbeit bewusst, die vor uns liegt," sagte David M. Johnson, CEO von Westport.

„Die Herausforderungen, denen wir als globale Gemeinschaft gegenüberstehen, erfordern unser unermüdliches Engagement für kontinuierliche Verbesserungen. Unser ESG-Bericht 2022 dient als Kompass und weist auf Bereiche hin, in denen wir unsere Wirkung weiter steigern und positive Veränderungen vorantreiben können. Er hebt die Initiativen hervor, mit denen wir kritische Probleme angehen, und stärkt unser Engagement für ethische Geschäftsführung, die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks und die Befähigung der Gemeinden, in denen wir tätig sind. Lassen Sie uns gemeinsam eine positivere, nachhaltige Zukunft aufbauen," fügte Herr Johnson hinzu.

Zu den Höhepunkten des ESG-Berichts 2022 gehören:

Reduzierung von 1.498.438 Tonnen CO² über unser Produkte,

Recycling von mehr als 89 % aller Abfälle von den Produktionsstandorten,

55 % Erhöhung des solarbasierten Energieverbrauchs,

32 % unserer weltweiten Belegschaft ist weiblich,

44% Frauenanteil im Verwaltungsrat,

89 % der nicht angestellten Direktoren sind unabhängig,

71 % unserer mehr als 900 Lieferanten sind vor Ort,

100 % unserer Lieferanten haben eine ESG-Umfrage erhalten, und

Scope-3-Emissionsberechnungen veranlasst.

Die Nachhaltigkeitsreise von Westport setzt sich durch einen Schwerpunkt auf Agilität, Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit fort. Mit unserem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsmodell, strengen Governance-Praktiken und engagierten Mitarbeitern streben wir danach, langfristige Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig die globale Dekarbonisierung zu fördern. Im Jahr 2023 wird Westport Initiativen zum Energiemanagement in allen unseren Einrichtungen Priorität einräumen, um so den CO²-Fußabdruck zu verringern.

Nach der erfolgreichen Implementierung von Photovoltaik in seiner Anlage in Polen plant das Unternehmen außerdem, die Investitionen in seinen italienischen Anlagen zu erhöhen, um 10 % seines Energiebedarfs aus dieser erneuerbaren Energiequelle zu decken. Darüber hinaus hat Westport Anfang 2023 Dekarbonisierungs-Workshops an seinen drei größten Produktionsstandorten durchgeführt und dabei Aktionspläne entwickelt, um die künftige Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen voranzutreiben.

Der ESG-Bereicht 2022 ist zum Herunterladen verfügbar auf https://wfsinc.com/company/sustainability/overview . Wir freuen uns über Ihr Feedback. Bitte senden Sie uns Ihre Fragen an sustainability @ wfsinc.com.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen zur Kraftstoffversorgung für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Automobilindustrie. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und der Luftqualität in den Städten beitragen. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.wfsinc.com.

