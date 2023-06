Nationalratspräsident im Austausch mit kuwaitischem Außenminister Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah

Gespräch über bilaterale und wirtschaftliche Beziehungen sowie politische Lage im Mittleren Osten

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfing heute den Außenminister von Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah im Parlament. In einem gemeinsamen Gespräch thematisierte er die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie die politische Lage im Mittleren Osten.

Sobotka hob eingangs das gute Verhältnis zwischen Österreich und Kuwait hervor. Dies zeige sich auch am heutigen Abschluss von mehreren Vereinbarungen zwischen Kuwait und Österreich. Diese würden das Ziel haben, die Zusammenarbeit in den Bereichen Diplomatie, öffentliche Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit auszubauen. Der Nationalratspräsident stimmte mit seinem Gesprächspartner überein, dass die Beziehungen und der persönliche Kontakt weiter ausgebaut werden sollten. Gerade für kleine Staaten sei dieser Austausch und die Zusammenarbeit auf bilateraler als auch auf der Ebene internationaler Organisationen sehr wichtig. Ebenso gut bezeichnete Sobotka die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf wirtschaftlicher Ebene. Zahlreiche österreichische Firmen, wie der niederösterreichische Energieversorger EVN, seien in Kuwait aktiv.

Die Welt habe sich in den vergangenen zwei Jahren massiv verändert, meinte Sobotka. Dies zeige sich auf persönlicher Ebene aber auch auf Ebene der zugenommenen Konflikte. Sobotka erkundigte sich bei dem kuwaitischen Außenminister nach dessen Einschätzung zur politischen Situation im Mittleren und Nahen Osten. Hinsichtlich des Konflikts zwischen Israel und den Palästinenser:innen hob Sobotka die Bedeutung von Schritten in Richtung Frieden und den Stellenwert einer Zweistaatenlösung hervor. (Schluss) pst

