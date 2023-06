Anstieg der Betreuungsquote erfreulich, Regierung muss aber endlich ein besseres Ausbildungskonzept für Elementarpädagogik liefern

Die Wiener Kinderfreunde freuen sich natürlich darüber, dass die Quote der Kinder, die einen Kindergarten besuchen, angestiegen ist. Denn der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und ein frühzeitiger Besuch eines Qualitäts-Kindergartens verbessert nachweislich die Bildungschancen. Dennoch hinkt Österreich bei der Betreuungsquote der unter Dreijährigen mit Ausnahme von Wien und dem Burgenland noch weit hinter dem EU-weiten Barcelonaziel her. Wenn es nicht um die Chancen von Kindern ginge, wäre es eigentlich kabarettreif, dass sich die Bundesregierung hier für 2030 ein eigenes neues Ziel setzt, das unter der jetzigen Quote liegt NRAbg.Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde

Gleichzeitig gibt Oxonitsch zu bedenken: „Das große Problem des Personalmangels in den Kindergärten bleibt aber dennoch bestehen. Und hier ist das Bildungsministerium gefordert, endlich ein nachhaltiges, attraktives Konzept für die Ausbildung der Elementarpädagog:innen zu entwickeln. Denn das liegt in der Verantwortung der Bundesregierung und hier herrscht seit Jahren Stillstand. Die Versuche der letzten Jahre, da und dort einige Kolleg-Plätze für Quereinsteiger:innen zu schaffen sind bestenfalls Flickwerk und ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Ausbildung muss von Grund auf reformiert werden. Dazu braucht es eine gemeinsame Initiative. Die Kinderfreunde würden als größter privater Kindergartenträger gerne mit ihrer Expertise dazu beitragen.“

