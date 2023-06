Bürstmayr/Grüne zu Waffenfunden im rechtsextremen Milieu: Erleichtert und besorgt zugleich

Wien (OTS) - „Erleichtert und besorgt zugleich“, reagiert Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher der Grünen, auf die Nachricht eines großen Waffenfundes bei einer rechtsextremen Motorradgang, und hält fest: „Erleichtert, weil eine Gefahrenquelle augenscheinlich rechtzeitig erkannt und durch die Zusammenarbeit von Nachrichtendienst, Staatsschutz und Polizei ausgeschaltet werden konnte. Das zeigt auch, wie wichtig es, war, dass wir in der schwarz-grünen Koalition so rasch als möglich die DSN neu aufgestellt haben.”

„Besorgt, weil wir schon wieder feststellen müssen, wie viele Waffen Rechtsextreme in Österreich offenbar angehäuft haben. Das reicht ja für halbe Kompanien, was da alle paar Monate in diesem Milieu gefunden wird“, setzt Bürstmayr fort.

„Selbstverständlich gilt auch hier für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Trotzdem: Diese Meldung bestätigt, dass die aktuell wohl größte Gefahr für Sicherheit und Demokratie in unserem Land von Rechtsextremen ausgeht. In keinem anderen politischen oder sonstigem Milieu werden regelmäßig so viele und so gefährliche Waffen gefunden”, betont der Sicherheitssprecher der Grünen.

„Ich bin dankbar dafür, dass die DSN und die Polizei in diesem Fall offenbar gut zusammengearbeitet und diese eine, konkrete Gefahrenquelle ausgeschaltet haben – aber wir müssen jeden Tag wachsam bleiben. Jetzt muss geklärt werden, woher die Waffen beschafft werden konnten und welche Netzwerke dahinterstehen. Offensichtlich reichen diese bis in den organisierten Neonazismus rund um den ehemaligen Objekt 21-Komplex“, sagt Bürstmayr.



