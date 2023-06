8. Bezirk: Umgestaltung und Begrünung der Piaristengasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau startete am Dienstag, dem 20. Juni, mit den Vorarbeiten für die Umgestaltung der Piaristengasse zwischen Josefstädter Straße und Florianigasse im 8. Bezirk. Mit Montag, 3. Juli, beginnen die verkehrsrelevanten Maßnahmen im obengenannten Abschnitt der Piaristengasse.

Details

Zur Attraktivierung der Piaristengasse werden elf Baumscheiben und drei Mikrofreiräume im Bereich der Florianigasse, der Josefstädter Straße und beim Jodok-Fink-Platz errichtet.

Mehrere Radabstellmöglichkeiten, einige Sitzgelegenheiten und ein Trinkbrunnen werden das Angebot ergänzen. Die Fußgänger*innen dürfen sich in Zukunft über breitere Gehsteige freuen. Weiters sorgt eine Gehsteigvorziehung für mehr Sicherheit im Kreuzungsbereich mit der Florianigasse.

Auch die Öffi-Nutzer*innen profitieren von der Umgestaltung durch eine geänderte Verkehrsorganisation: Die bisherige 13A-Bushaltestelle „Theater in der Josefstadt“ in Fahrtrichtung Skodagasse wird vor die Kreuzung mit der Josefstädter Straße verlegt. Diese Versetzung wird den Busverkehr beschleunigen und über ein direktes Abbiegen in die Josefstädter Straße eine schnellere Kurzführung des Autobusses zurück in die Strozzigasse ermöglichen.

Im Zuge der Baumaßnahmen muss die Piaristengasse im Projektbereich aufgrund von Zeitschäden und der hohen Belastung durch die Autobusse der Linie 13A saniert werden.

Verkehrsmaßnahmen

In der ersten - nicht verkehrswirksamen - Bauphase von 20. Juni bis 2. Juli wurde die neue Bushaltestelle auf Höhe Piaristengasse Hausnummer 40 errichtet.

Ab 3. Juli beginnt die verkehrswirksame Bauphase in der Piaristengasse im Abschnitt Josefstädter Straße bis Maria-Treu-Gasse. Es kommt zur Sperre der Piaristengasse zwischen Josefstädter Straße und Maria-Treu-Gasse für den Fahrzeugverkehr. Die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen ist gestattet.

Die Autobuslinie 13A wird über Josefstädter Straße und Strozzigasse kurzgeführt. Die Arbeiten im Gehsteigbereich erfolgen bei Sperre des betroffenen Bereiches, wobei die Zugänge zu den Häusern aufrechterhalten werden.

Ab Ende Juli/Anfang August wird die Piaristengasse im Abschnitt Maria-Treu-Gasse bis Florianigasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch hier gilt: Die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen ist gestattet. Die Autobuslinie 13A wird über Josefstädter Straße und Strozzigasse kurzgeführt. Die Arbeiten im Gehsteigbereich erfolgen bei Sperre des betroffenen Bereiches, wobei die Zugänge zu den Häusern aufrechterhalten werden.

Das Kreuzungsplateau Piaristengasse/Maria-Treu-Gasse/Jodok-Fink-Platz kann für maximal drei Wochenenden zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 5 Uhr Früh, gesperrt werden. Die jeweiligen Bereiche werden auf Baudauer als provisorische Sackgassen ausgebildet.

Die Bauarbeiten werden bis spätestens 3. September, jedenfalls rechtzeitig vor Schulbeginn, abgeschlossen sein.

Baubeginn: 20. Juni 2023

Geplantes Bauende: 3. September 2023

Örtlichkeit der Baustelle: 8., Piaristengasse zwischen Josefstädter Straße und Florianigasse

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

