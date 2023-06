LSV-Wahlen: ÖGJ Wien feiert starkes Comeback in der Landesschüler:innenvertretung Wien

Wiener Gewerkschaftsjugend mit einem Plus von drei Mandaten

Wien (OTS) - „Ab sofort werden in der LSV-Wien die Interessen von Lehrlingen wieder in den Vordergrund gestellt!“, sagt ÖGJ-Wien-Jugendsekretär Matthias Hauer.

Bei der Landesschüler:innenvertretungswahl in Wien konnte die Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) mit einem Plus von drei Mandaten wieder gewerkschaftliche Themen in die überschulische Vertretung der Berufsschulen bringen und damit punkten. Damit sind Julia Miklas, Raphael Kainz und Felix Prünster für das kommende Schuljahr in der LSV.

„Es ist sehr erfreulich, dass die Wiener Gewerkschaftsjugend in der LSV-Wien im kommenden Schuljahr eine starke Stimme für Lehrlinge sein wird. Wir werden alles daran setzen die Berufsschulen zu modernisieren und die Lehre insgesamt weiterhin aufzuwerten“, kommentiert der Wiener Jugendsekretär das Ergebnis. „Wir wissen, wo der Schuh drückt und wollen gemeinsam für eine qualitative und gute Ausbildung der Jugendlichen arbeiten“, appelliert Wiener Jugendsekretär Matthias Hauer.

