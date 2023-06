Großbauer: Europas größtes Chorfestival findet gerade in Kärnten statt

ÖVP-Kultursprecherin zum Bundesjugendsingen: Wieder einmal zeigt sich die wichtige Rolle Österreichs als Musikland in der ganzen Welt

Wien (OTS) - Heute ist der Schlusstag des viertägigen Bundesjugendsingens in Kärnten – einer Veranstaltung, die Jugend-Chöre aus ganz Österreich zusammenbringt und mit 47 Chören bzw. rund 1.200 Sängerinnen und Sängern das größte Jugendchorfestival Europas ist. Für ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer eine überaus erfreuliche Veranstaltung:

"Singen und Musizieren sind gerade in einer Zeit nach der Pandemie und geprägt von rasanten Entwicklungen in Richtung einer digitalen Welt wichtige soft skills, die es zu pflegen gilt. Dass junge Menschen miteinander analog singen ist gut und wichtig für das soziale Gefüge, für die psychische und physische Gesundheit, für das Gemeinschaftsgefühl, die Herzensbildung und die Entwicklung kreativer Fähigkeiten. Bei unserer fortschreitenden Digitalisierung kommt es auch auf Erlebnisse abseits des digitalen Raumes an", sagt Großbauer und verweist darauf, dass gerade im Musik- und Kulturland Österreich das Singen und Musizieren auch historisch einen besonderen Stellenwert habe. Umso erfreulicher sei es, dass auch die Staatsekretärin für Jugend, Claudia Plakolm, in Kärnten vor Ort ist und sich mit so viel Engagement der gesamten Bandbreite an Jugendthemen, wie eben auch Kunst und Kultur, widmet.

"Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, viel Spaß beim Singen und eine Zukunft mit möglichst viel gemeinsamem Musizieren", schließt die ÖVP-Kultursprecherin. (Schluss)

