ZSV-Wahlen: Erdrutschsieg für die Schülerunion

Schülerunion sichert sich alle Mandatar:innen der ZSV 2023/24 und holt damit den ZLA-Sprecher zurück.

Wien (OTS) - Die Schulsprecher:innen der Zentrallehranstalten haben gewählt und die Schülerunion kann große Erfolge feiern. Beide aktiven TGLA-Mandate konnten zurückgeholt werden. Damit stellt die Schülerunion alle 8 Mandatar:innen in der ZSV.

Zur Wahl angetreten ist das Team Alas. Im TGLA-Bereich legt das Team den Fokus auf Themen wie Förderung der internationalen Integration und die pädagogische Ausbildung von Lehrkräften. Im LFLA-Bereich setzt das Team Forderungen im Bereich Berufsorientierung und der Eingliederung von privaten LFLAs.

Im ZLA-Bereich kommen nun wieder TGLA- als auch LFLA-Sprecher aus der Schülerunion. "Wir bedanken uns bei allen Schulsprecher:innen für ihr Vertrauen. Im kommenden Schuljahr werden wir uns besonders auf die internationale Integration und die Absolvierung einer pädagogischen Ausbildung von Lehrpersonen stark machen", so der neue TGLA-Sprecher Jasin Eltelby. Lorenz Baumgartner ergänzt: "Auch im Bereich der land-und forstwirtschaftlichen Lehranstalten wollen wir der Flügelschlag für Veränderung sein. Hier wollen wir unseren Fokus auf Berufsorientierung und praxisnahe Weiterbildungen legen."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

