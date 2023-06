Schülerunion holt Landesschulsprecher im Burgenland zurück

Bei der LSV-Wahl im Burgenland konnte die Schülerunion nicht nur einen Landesschulsprecher, sondern auch Mandate zurückholen.

Eisenstadt (OTS) - Die Schülerunion kann im Burgenland einen großen Erfolg feiern. Alle 3 Landesschulsprecher und 11 von 12 Mandate kommen aus der Schülerunion. Somit bedeutet dies einen zusätzlichen Landesschulsprecher und 4 Mandate im Vergleich zum vergangenen Schuljahr.

Das Team Polaris der Schülerunion Burgenland stellte sich den Wahlen zur Landesschüler:innenvertretung. Das Team legt den inhaltlichen Fokus auf Forderungen im Bereich der Umweltbildung, Europa im Unterricht und Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte.

"Es ist ein klares Zeichen der Wähler:innen an uns, nächstes Jahr mit voller Energie und inhaltlichem Know-how eine Veränderung im Burgenland in Bewegung zu bringen. Wir bedanken uns bei allen für die Unterstützung und werden die Chance, die uns gegeben wurde nutzen", so der neue AHS-Landesschulsprecher Hidar Deib. "Neben Umweltbildung und den Fortbildungen von Lehrkräften wollen wir auch das Thema EU mehr in die Schulen bringen und somit den internationalen Austausch für alle Schüler:innen ermöglichen", erläutert der designierte BMHS-Landesschulsprecher Kilian Bschaiden. Elias Neubauer fügt hinzu:

"Auch die Berufsschulen dürfen im kommenden Schuljahr keinesfalls vergessen werden. Die Aufwertung der Ausstattung der Berufsschulen und auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte im Berufsschulbereich sehen wir als essenziell."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

