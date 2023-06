Industrie ad EU-Gipfel: Standortbedingungen für ein wettbe-werbsfähiges Europa weiter ausbauen

Stärkung des Investitionsstandorts Europa hat Priorität für stabile Industrie – Genehmigungs- & Verfahrensbeschleunigung wichtig – nicht durch zusätzliche Bürokratie konterkarieren

Wien (OTS) - Anlässlich des heute stattfindenden EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs und der Diskussion zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit gibt es grundsätzlich positive Resonanz seitens der Industrie zu den von der EU-Kommission vorgelegten Vorschlägen zum Net Zero Industry Act: „Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen, unfairer Wettbewerbsbedingungen sowie des Schocks der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine, hat die EU-Kommission die Priorität zu Genehmigungs- und Verfahrensbeschleunigung für Industrieprojekte erkannt. Damit sichern wir nicht nur Arbeitsplätze und Wohlstand, sondern kommen auch bei der grünen Transformation voran“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). Allerdings sei der Anwendungsbereich entlang der Wertschöpfungskette zu erweitern, um weitere Schlüsselsektoren des Mobilitätsbereichs, der Mikroelektronik und Halbleiterindustrie als wichtige technologische Wegbereiter der grünen Transformation zu berücksichtigen.

„Die EU-Kommission hat zudem eine unerlässliche Strategie zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Sicherheit in Europa vorgelegt“, so Neumayer. In der vorgelegten Strategie wird unter anderem die Stärkung des Binnenmarktes, der Abschluss von EU-Handelsabkommen oder die Reduktion von wirtschaftlichen Abhängigkeiten seitens der Kommission gefordert. „Es ist dabei jedoch zentral, ein gutes Gleichgewicht zwischen den EU-Sicherheitsinteressen und der Sicherstellung eines positiven Investitions- und Handelsklimas für Unternehmen zu finden. Die europäische Wettbewerbsfähigkeit darf nicht durch überbordende Restriktionen eingeschränkt werden“, so Neumayer mit Verweis auf das Lieferkettengesetz. In der vorliegenden Strategie wird insbesondere die in den Raum gestellten staatlichen Prüfungen von Auslandsinvestitionen europäischer Unternehmen kritisch bewertet. „Als Bürokratieweltmeister wird Europa langfristig global nicht mithalten können“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Marlena Mayer

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2315

marlena.mayer @ iv.at

https://iv.at/