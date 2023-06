Wiener Rathaus stand mit „Sex in the City-Hall“ ganz im Zeichen sexueller Gesundheit für Jugendliche

Wiener Gesundheitsförderung - WiG begeisterte mit interaktivem Eventtag über 650 Jugendliche für sexuelle Gesundheit und Gesundheitskompetenz

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Sex in the City-Hall“ veranstaltete die Wiener Gesundheitsförderung – WiG am 27. Juni 2023 einen Tag rund um den Themenkreis „sexuelle Gesundheit“ und konnte damit über 650 Wiener Jugendliche und fast 100 Begleitpersonen begeistern. Für Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport ist eines klar: „Gerade wenn es um die sexuelle Gesundheit geht, ist das Zusammenspiel zwischen körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden besonders wichtig. Deshalb haben wir die Wiener Gesundheitsförderung damit beauftragt, Jugendlichen gute und qualitätsgesicherte Angebote zur Verfügung zu stellen, denn Erwachsen werden ist schwer genug und wir sollten Jugendliche dabei unterstützen.“ Wie wichtig jugendgerecht aufbereitete Informationen von Expertinnen und Experten sind, betont auch Christoph Wiederkehr, Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz. „Körperwahrnehmung, Beziehung und Sexualität ist für Jugendliche ein großes Thema in diesen turbulenten Zeiten, um nicht sogar zu sagen identitätsstiftend.“ Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG hebt das Bemühen hervor, so vielen Jugendlichen wie möglich das Thema sexuelle Gesundheit und Gesundheitskompetenz näher zu bringen. „Mit `Sex in the City-Hall´ haben Jugendliche ein informatives, vielfältiges und interaktives Programm erlebt und Gesundheit nicht als trockenes Thema wahrgenommen, sondern als etwas, was zum Leben gehört und auch Spaß machen kann“, so Dennis Beck.

Sexuelle Gesundheit für Jugendliche

Die Veranstaltung für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren teilte sich in vier Bereiche mit interaktiven und bunten Angeboten. Von Geschlechter-Identitäten, Rollenbildern, Verhütung über Safer Sex, Sexting und Pornografie und vieles mehr konnten sich die Jugendlichen informieren, ganz nach dem Motto „was du schon immer wissen wolltest und dich noch nie zu fragen wagtest“. Auch medizinische und rechtliche Fragen kamen nicht zu kurz. Stationenbetrieb, Workshopbereich, Bühne mit Vorträgen und Bodypercussion – das Programm konnte vielfältiger nicht sein und gefiel den Jugendlichen so sehr, dass sie „Sex in the City-Hall“ als „coolsten Schultag“ bezeichneten.

Die Qualität muss passen

Im Unterschied zu Internet-Infos und Co wurde bei der Veranstaltung auf qualitätsgesicherte Angebote durch Expert*innen gesetzt. Und es waren ausgewiesene Expertinnen und Experten, die an diesem Tag Rede und Antwort gestanden sind: Aids Hilfe Wien, COURAGE, Danc‘In Schools GmbH, Erdbeerwoche, Essstörungshotline, FEM, FEM Süd, MEN, FOOTPRINT, Hebammenzentrum, Institut für Sexualpädagogik, ÖGF-First Love Mobil, poika, tatatino, AÖF - Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Wiener Antidiskriminierungsstelle - WASt, Wiener Programm für Frauengesundheit, wienXtra, Anna Dillinger.

Und es geht weiter – Sex in the City im Herbst 2023

Seit 2020 bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ein kostenloses Workshop-Programm an, das von allen öffentlichen Wiener Schulen für die Klassen der Sekundarstufen kostenlos gebucht werden kann. Auch dieses Programm wird von den Schulen begeistert angenommen, wie die Zahlen beweisen: allein im vergangenen Schuljahr wurden über 210 Workshops von Schulen gebucht und damit weit über 3.000 Jugendliche erreicht. Und im Herbst 2023 geht es mit „Sex in the City“ weiter – Informationen dazu unter: www.wig.or.at/sexinthecity

