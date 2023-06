SWV-Wirtschaftsparlament: Inflation stoppen und wirtschaftliche Sicherheit für Betriebe schaffen!

SWV fordert leistbare Energieversorgung, eine Mietpreisbremse und einen bundesweiten Handwerkerbonus

Wien (OTS) - Im heutigen Wirtschaftsparlament der WKÖ bringt der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) insgesamt sechs Anträge ein, von denen vier angenommen wurden. “Zentral ist für uns die Forderung nach wirtschaftlicher Sicherheit für österreichische Betriebe, denn seit mehr als drei Jahren herrscht Krisenstimmung in Österreich: Nach Pandemie und Ukraine-Krieg plagt die immense Teuerung die österreichischen Unternehmer:innen,“ resümiert Christoph Matznetter, Präsident des SWV Österreich.

Selbstständig? Ja, aber SICHER!

Gerade für KMU und EPU ist es faktisch unmöglich, den gesamten Kostenanstieg durch die Rekordinflation an ihre Kund:innen weiterzugeben. Ein Umstand, der zu erheblichen finanziellen Nöten führt und eine große Existenzangst bei vielen Kleinbetrieben schürt. Die genannten Probleme für Unternehmer:innen bleiben dringlich, harren aber weiterhin einer wirksamen Behandlung. „Der Handlungsbedarf ist akut, schnelle und wirksame Unterstützungsmaßnahmen sind daher notwendig, um das wirtschaftliche Überleben von Selbstständigen zu gewährleisten“ so Matznetter.

Preisexplosion bei Gewerbemieten: Mietpreisbremse jetzt!

Die Mietpreisentwicklung ist vor allem auch für Unternehmen, die je nach rechtlichem Status Geschäftsmiete oder Pacht zu entrichten haben, ein akutes Problem und findet kaum mediale Beachtung. Speziell KMU & EPU sind besonders von Anpassungen des Miet- oder Pachtzinses betroffen, weil diese anders als große Betriebe über keine im eigenen Besitz stehenden Geschäfts- und Produktionsräumlichkeiten verfügen. Auch Gewerbemietverträge unterliegen der Wertanpassung des Mietzinses oder einer Indexanpassung in Pachtverträgen. So oder so stellt der Kostendruck durch die steigenden Fixkosten für die Betriebsstätte eine erhebliche Herausforderung dar, mit der die Unternehmen derzeit alleine gelassen werden. „Leider sieht der Wirtschaftsbund hier offensichtlich keinen Handlungsbedarf. Anders kann ich mir die Ablehnung dieses Antrags nicht erklären“, so Matznetter.

Schaffung eines neuen Handwerkerbonus

Um kleine und mittlere Betriebe zu unterstützen, soll sich die Wirtschaftskammer Österreich dafür einsetzen, dass es, so rasch wie möglich, auf Bundesebene zur Wiedereinführung eines Handwerkerbonus kommt. „Der Handwerkerbonus ist ein erprobtes und funktionierendes Instrument, das einen Anreiz für private Investitionen schafft, Aufträge generiert und Nachhaltigkeit unterstützt.“, ist Christoph Matznetter überzeugt und freut sich über die Annahme dieses Antrags.

Neben all den wirtschaftlichen Problemen mit denen Unternehmer:innen zu kämpfen haben, gibt es auch vermehrt Bereiche, in denen fehlende Rechtssicherheit den Betrieben ihr Wirtschaften erschwert:

Österreichische Transportunternehmer:innen brauchen Rechtssicherheit

Die österreichische Transportwirtschaft ist massiv von Inflation und Teuerung betroffen. Statt diesen für Österreich essentiellen Wirtschaftszweig zu unterstützen, treibt die Bundesregierung die Kostenexplosion durch neue Steuern weiter voran. Als wäre das noch nicht genug, werden notwendige Verkehrsprojekte auf die lange Bank geschoben, oder ganz abgesagt. Das bedeutet zusätzliche Hürden für Transportunternehmen. „Wir fordern daher die Wirtschaftskammer Österreich auf, so bald als möglich Gespräche mit den zuständigen Stellen in den Ministerien aufnehmen und sich für den Bau des Lobautunnels oder alternative Vorschläge, die Umfahrung von Deutsch Wagram sowie den Ausbau der S 8 einzusetzen und die Transportwirtschaft in Österreich nicht zusätzlich zu belasten.“, hält Matznetter fest.





