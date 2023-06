Traditionelles Bergfest auf der Schmitten

Salzburg (OTS) - Schmittenhöhe / Zell am See-Kaprun, 25. Juni 2023 – Vergangenes Wochenende hieß es wieder rein ins Dirndl und die Lederhose und auf geht’s zum Bergfest! Die Schmitten in Zell am See lud zum Fest am Berg mit dem hochkarätig besetzten Ranggler-Alpencup-Turnier. Die Programmhighlights stellten die Bergmesse auf der Naturbühne, der Frühschoppen und der legendäre Bauernmarkt dar.

Eröffnet wurde das Fest mit begrüßenden Worten von Schmitten-Vorstand Dr. Erich Egger, bevor die traditionelle Bergmesse auf der Naturbühne unterhalb des Schmittengipfels den Festtag einläutete. Pfarrer Ananda Reddy Gopu aus Kaprun hielt die Messe vor traumhafter Berg-See-Kulisse. Im Anschluss startete das Unterhaltungsprogramm, begleitet von Panther Böhm mit Livemusik und Servus TV-Moderater Richard Deutinger. Neben einem Bauernmarkt mit regionalen Produkten und Spezialitäten, wie zum Beispiel Naturheilsalben, Imkereiprodukten und Erzeugnissen aus der Landwirtschaft, und einer Reihe von Oldtimer-Traktoren, gab es auch für die Kleinsten ein spezielles Programm mit kreativen Stationen, wie zum Beispiel dem Kinderschminken. Für weiteres Vergnügen sorgte unter anderem der Jodel-Workshop mit Thomas Reitsamer, der den Gästen Almschrei und Juchitzer näherbrachte.

Pünktlich um 12:00 Uhr startete das Internationale Alpencup-Ranggeln. Beim Höhepunkt, dem Hagmoar-Bewerb, vor einer beachtlichen Zuschauermenge, konnte sich dieses Jahr Christian Pirchner aus Taxenbach/Eschenau durchsetzen und durfte die hart verdiente Schmitten-Hagmoar-Fahne und die Birkhahnfeder mit nach Hause nehmen. Die Plätze zwei und drei gingen an Kevin Holzer aus Matrei und Stefan Sulzenbacher aus dem Brixental/Wildschönau.

Bei Sonnenschein feierten nicht nur zahlreiche Freunde und Gäste der Schmitten, sondern auch der Bürgermeister aus Zell am See, Andreas Wimmreuter, die Trachtenfrauen Zell am See mit Obfrau Veronika Schwaninger, die Historische Schützenkompanie Zell am See mit Obmann Gerhard Brandner, der Ostbayrische Bart- und Schnauzerclub mit Ehrenpräsident Willi Preuss sowie die Piesendorfer Schnalzer mit Jugendtrainer Thomas Foidl. „Durch das Bergfest haben wir die Sommersaison mit einem besonderen Highlight eröffnet. Vielen Dank an alle, die zum großartigen Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben!“, so Dr. Egger, als Vorstand der Schmittenhöhebahn AG.

