Wolff: Energieeffizienz im Klassenzimmer prägt gesamtgesellschaftliches Verhalten

Aktuelle Stunde des Bundesrates widmet sich dem Thema „Nachhaltig Bauen, energie:bewusst Schule leben“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Strom kommt aus der Steckdose, glauben viele, doch schon die Stromerzeugung bleibt den meisten ein Rätsel. Dabei ist diese Thematik eine wichtige für unsere Gesellschaft, und gerade die Schulen mit ihrer Vorbildwirkung können zu Vorreitern in Sachen Energiebewusstsein werden“, sagte die Wiener ÖVP-Bundesrätin Elisabeth Wolff heute, Donnerstag, in der Aktuellen Stunde des Bundesrates mit Bildungsminister Martin Polaschek. Diese Aktuelle Stunde hatte das Thema "Nachhaltig Bauen, energie:bewusst Schule leben".

„Kinder können und sollen bereits in der Schule lernen, wie man sich energieeffizient und nachhaltig verhält“, betonte Wolff. „Daher wollen wir den Schulbetrieb so energieeffizient wie möglich betreiben und den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass schon kleine Maßnahmen wie Licht abdrehen, Computer herunterfahren und ähnliches mehr in Summe viel bringt. Energieeffizienter Umgang mit Energie und sinnvoller Energieeinsatz im Klassenzimmer prägen das Verhalten der Kinder nachhaltig – sie nehmen das Gelernte mit nach Hause und prägen damit auch das gesamtgesellschaftliche Verhalten. Kleine Handlungen tragen so zu einem großen Ganzen bei.“

Bei bestehenden Schulen sei zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, nachzurüsten. „Photovoltaik bietet sich beispielsweise oft gut an, um auch an den Schulen nachhaltig Strom zu erzeugen. In vielen Schulgebäuden wird die Installation von Photovoltaik daher bereits geprüft“, fuhr Wolff fort. „Darüber hinaus wollen wir bei allen neuen Schulen klimaaktiv Gold erreichen – das bedeutet höchste Energieeffizienz. EU-weit sind wir da bereits Spitzenreiter. Die Richtlinien werden fortlaufend angepasst, der Schlüssel liegt in der Einbindung von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern.“

Als weiteres Ziel nannte Wolff die Reduktion von CO2 an Schulen durch eine energieoptimierte Betriebsführung. Das bringe ein Einsparungspotential von jährlich bis zu 7.000 Tonnen CO2. „Wichtig ist, den effizienten Umgang mit Energie und sinnvollen Energieeinsatz im Klassenzimmer in möglichst alle Fächer zu integrieren. So können wir gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Zukunft einschlagen“, verwies Wolff etwa auf die Wiener Schule in der Straßergasse, die mittels eines wegweisenden Pilotprojekts zeige, wie hoch das Potential für alternative Energiesysteme auch in älteren Gebäuden ist. „Bildungsminister Polaschek stellt die richtigen Weichen für die Zukunft.“

Angelobung Eder-Gitschthaler und Gfrerer

Zu Beginn der heutigen Sitzung des Bundesrates wurden die Salzburger Bundesrätinnen und Bundesräte angelobt. Für die ÖVP sind dies Andrea Eder-Gitschthaler und Silvester Gfrerer. Beide sind schon erfahrene Mandatare, die nun ihre Arbeit im Bundesrat fortsetzen. Eder-Gitschthaler wünschte bei ihrem Redebeitrag in der Aktuellen Stunde vor allem den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern eine schöne Sommerzeit und bedankte sich für deren Arbeit im abgelaufenen Schuljahr. „Wir wollen die Lern- und Lehrbedingungen in den Schulen weiter verbessern und auf ein gutes Lernklima, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz achten. Wir machen unsere Schulen zukunftsfit – und damit unsere Kinder und Jugendlichen.“

Göll: Hilfe für Familien schnell, treffsicher und unbürokratisch

Friede und Wohlstand zählen zu den wichtigsten Grundbedürfnissen. Wir müssen und werden daher alles tun, um Familien mit Kindern gut durch die Krise der Teuerung zu begleiten und sie gezielt zu entlasten. Kinder sind die tragende Säule unserer Gesellschaft, ihnen wollen wir ein sorgenfreies Aufwachsen ermöglichen. Mit den Maßnahmenpaketen der Bundesregierung sorgen wir für einen Ausgleich hoher Lebens- und Wohnkosten und stärken Familien schnell, unbürokratisch und punktgenau, sagte die niederösterreichische ÖVP-Bundesrätin Margit Göll in ihrer ersten Rede in der Länderkammer.

Familien seien von Teuerung am meisten betroffen. Daher helfe die Bundesregierung mit Maßnahmenpaketen, nannte Göll etwa die Abschaffung der kalten Progression und Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen. „Nun helfen wir jenen Familien, die es am meisten benötigen, treffsicher, automatisch und ohne Antrag mit 60 Euro pro Kind pro Monat bis Ende 2024.“ Die Hilfe der Bundesregierung komme rund 400.000 Kindern zugute.

