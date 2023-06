„Es kommt wie’s kommt“ – die Show von „Comedy Challenge“-Gewinner Manuel Thalhammer im Herbst in ORF 1

Mit Josh., Maria Angelini-Santner und Rudi Roubinek

Wien (OTS) - „Es kommt wie’s kommt“ – der Titel ist Programm! „Comedy Challenge“-Gewinner Manuel Thalhammer bekommt seine eigene Show, aber kein Drehbuch dazu. Wie soll man sich da vorbereiten? Eben: gar nicht! Also muss der Oberösterreicher das machen, was er am besten kann, nämlich improvisieren! Manuel Thalhammers Show „Es kommt wie’s kommt“ wurde am Dienstag im Theater Kornspeicher in Wels aufgezeichnet und wird im Herbst in ORF 1 zu sehen sein. Mit dabei sind Josh. und Maria Angelini-Santner, außerdem Rudi Roubinek in der Rolle als ORF-Producer Patrick Pracker.

Manuel Thalhammers kurze Anreise aus Linz war die leichteste Übung. In Wels angekommen, stehen ihm einige Herausforderungen bevor. Er ist zwar der Moderator, aber niemand informiert ihn, was überhaupt in der Show passieren wird. Denn das Leben im Entertainment-Bereich ist hart: wenig Budget, ein sehr kleines Studio und den fordernden ORF-Producer Patrick Pracker im Nacken. Es gibt Spiele im klassischen Late-Night-Stil – mit zwei prominenten Gästen, deren Namen der Moderator anfangs noch gar nicht weiß. Improvisationstalent ist also gefragt!

Das oberösterreichische Publikum im Kornspeicher hat einen Informationsvorsprung und weiß, welche Gäste sich gemeinsam mit Manuel Thalhammer auf das Abenteuer eingelassen haben: Für Maria Angelini-Santner ist die Show ein Heimspiel. Die „Dancing Stars“-Jurorin lebt und arbeitet in Wels und tüftelt dort in der eigenen Tanzschule unter anderem die Choreografien für die Eröffnung des Wiener Opernballs aus. Sänger Josh. ist zwar ohne „Cordula Grün“ nach Wels gekommen, hat dafür aber in einer der Spielrunden einen klitzekleinen Startvorteil: Wer ist berufener, einen Italoklassiker zu erschaffen, als Mister „Expresso und Tschianti“ himself?

