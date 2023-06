Lotto: Zwillingsjackpot – kein Sechser und auch kein Fünfer mit Zusatzzahl

2 Joker zu je 81.200 Euro in Oberösterreich und Kärnten

Wien (OTS) - Zu Jahresmitte heißt es bei Lotto wieder einmal „Zwillingsjackpot“. Das heißt, es gab am Mittwoch weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl. Somit werden bei der Ziehung am Sonntag gleich zwei Jackpots ausgespielt, wobei es beim Sechser um rund 1,4 Millionen Euro geht, und beim Fünfer mit Zusatzzahl um rund 190.000 Euro.

Jahresmitte, das heißt auch Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen: In 57 Ziehungen hat es 20 Sechser gegeben, und alle 20 brachten einen Millionengewinn. Top-Gewinner war bisher ein Steirer, der für seinen Solo-Sechser nach einem Sechsfachjackpot rund 7,3 Millionen Euro gewann. Die Steiermark und Oberösterreich sind mit je sieben Sechsern die erfolgreichsten Bundesländer.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keine Quittung mit den sechs richtigen Zahlen, wodurch wiederum die Gewinner eines Fünfers in den Genuss einer höheren Quote kamen. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhielten 27 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 9.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Ziffernkombination, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gehen jeweils mehr als 81.200 Euro nach Oberösterreich und Kärnten. Der Gewinner aus Oberösterreich tat dabei gut daran, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, mehrere Joker pro Quittung spielen zu können: Er entschied sich für drei Joker und war im zweiten Versuch erfolgreich.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas Mai.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Juni 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 620.766,68 – 1,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 85.355,42 66 Fünfer zu je EUR 1.410,80 150 Vierer+ZZ zu je EUR 186,20 2.964 Vierer zu je EUR 52,30 4.129 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 50.333 Dreier zu je EUR 5,50 162.292 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 19 26 30 32 44 Zusatzzahl 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Juni 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 27 Fünfer zu je EUR 9.693,90 1.609 Vierer zu je EUR 27,50 30.355 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 2 29 31 36 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Juni 2023

2 Joker zu je EUR 81.240,30 6 mal EUR 8.800,00 64 mal EUR 880,00 837 mal EUR 88,00 8.153 mal EUR 8,00 80.077 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 6 3 1 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at