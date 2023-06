SJ-Stich: „Matura kübeln – Projektarbeiten ermöglichen!“

Schulschluss-Aktion der Sozialistischen Jugend vor dem Bildungsministerium

Wien (OTS) - „Auch dieses Jahr hat die Matura wieder unter den üblichen Voraussetzungen stattgefunden – das bedeutete für tausende Schüler*innen wieder Stress und Leistungsdruck ohne langfristigen Mehrwert. Als SJ sind wir seit Jahren der Überzeugung, dass die Matura in ihrer jetzigen Form dringend abgeschafft und durch Projektarbeiten ersetzt gehört. Zum Schulschluss sagen wir deshalb ganz klar: Kübeln wir die Matura! “, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ), im Rahmen einer Medienaktion vor dem Bildungsministerium.

Bei der Medienaktion wurde ein überdimensionaler Papierball dargestellt, der in eine Altpapiertonne geworden wurde. Stich betont, dass es sich bei der Matura um ein altbackenes Konzept handle: „Die Matura ist ein Relikt vergangener Zeiten. Das bestätigt beispielsweise auch ein Umfragebericht der Arbeiterkammer. Dem Bericht zufolge sind 80% des Lehrpersonals nicht mehr von der Reifeprüfung in ihrer jetzigen Form überzeugt. Wer 12 oder 13 Jahre lang in der Schule war und jede Schularbeit und Prüfung mitgeschrieben hat, sollte am Schluss nicht unnötigerweise nochmal mit einer Mega-Prüfung konfrontiert werden. Im Gegenteil, Schüler*innen sollen die Chance bekommen zu zeigen, dass sie das Gelernte in ihren Interessensbereichen auch anwenden können!“, so Stich weiter.

Konkret fordert die SJ, die Matura durch praxisorientierte Projektarbeiten zu ersetzen: „Schüler*innen sollten statt der Matura auf selbstständige bzw. kreative Art und Weise ihr Können unter Beweis stellen können. Dafür würden sich praxisorientierte Projektarbeiten empfehlen. Bildungsminister Polaschek darf seine Augen nicht weiter verschließen – es gibt hier seitens der Bundesregierung eindeutig Nachholbedarf! “, so Stich weiter.

Fotos der Medienaktion sind unter folgendem Link frei verfügbar:

