Sommerprogramm auf Schloss Hof

Zwei Monate lang Kultur, Kulinarik und Kreativität

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem reichhaltigen Programm voller Kultur, Kulinarik und Kreativität geht es auf Schloss Hof ab Samstag, 1. Juli, durch den Sommer: So öffnet das Barockschloss am 1. und 29. Juli seine Pforten zu einem Sternenpicknick unter freiem Himmel mit Sekt und Kerzenschein, während am 2. Juli eine kleine Eselwanderung geboten wird, bei der man alles über die weißen Tiere mit ihren blauen Augen erfährt. Am 8. Juli präsentiert dann der Gartenrundgang „Die Pflanzenvielfalt im Allerleigarten“ viel Wissenswertes über Kräuter und Pflanzen.

Weitere Programmhighlights sind der Workshop „Porzellanmalerei“ am 1. Juli, die Gutshofführung „Sattelkammer-Kräuterbeete-Handwerksstuben“ am 2. Juli, der Workshop „Blütenküche“ am 9. Juli, die interaktive Tour „Schloss Hof entdecken“ am 9. Juli und 6. August, die Gartenführung „Apollo – Sieben Terrassen in all ihrer barocken Pracht“ am 29. Juli, die Überblicksführung „Schloss Hof zum Kennenlernen“ am 30. Juli und 27. August, die Spezialführung „Silberlöffel und Zittertasse – Das Schloss Hofer Schokoladenmädchen erzählt“ am 30. Juli, die Matinee „Frankreich zu Gast auf Schloss Hof“ am 30. Juli, „Barock bei Sekt und Kerzenschein“ am 5. August, der Workshop „Blumenwerkstatt“ ebenfalls am 5. August sowie der Workshop „Kräutersträußchen für die Kräuterweihe“ am 13. August.

Für die kleinen Gäste gibt es ebenfalls ein umfangreiches Programm inklusive Führungen und interaktivem Märchenspaß mit dem „Märchen aus der Tasche“ am 9. Juli und 6. August. Von 5. August bis 3. September wartet schließlich auf Schloss Hof der „Große Ferienspaß“ mit täglichen Programmpunkten für Groß und Klein.

Auf Schloss Niederweiden erzählt das „Kaiserliche Küchengeflüster“ am 1. Juli und 19. August Geschichten aus dem kaiserlichen Küchenalltag, führt anlässlich des 300. Todestages von Johann Bernhard Fischer von Erlach der historische Spaziergang „Schloss Niederweiden im Fokus“ am 9. Juli und 6. August durch eine bewegte Geschichte und lädt das „Mittags-Halali in der Jagdküche“ am 13. August zum Jagd-Déjeuner.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at bzw. buchungen @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

