Stocker: „DSN leistet hervorragende Arbeit gegen Extremismus“

DSN kann großen Schlag gegen Rechtsextremismus in Österreich verzeichnen

Wien (OTS) - „Die DSN leistet hervorragende Arbeit gegen Extremismus. Wie heute bekannt wurde, ist der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ein großer Schlag gegen den Rechtsextremismus in Österreich gelungen. Es konnte eine der größten Waffensicherstellungen der letzten Jahrzehnte in Österreich im rechtsextremen Bereich verzeichnet werden. Das zeigt klar: Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst leistet seit ihrer Einführung durch Karl Nehammer ausgezeichnete Arbeit für die österreichische Bevölkerung“, sagt der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker, der weiter betont: „Der Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus wird gegen alle Strömungen geführt, egal ob vom rechtsextremen oder linksextremen Rand. Der ehemalige blaue Innenminister Kickl hat im Gegensatz zu Innenminister Gerhard Karner den Verfassungsschutz zerschlagen und damit der österreichischen Bevölkerung ihr Schutzschild gegen Terrorismus und Extremismus genommen.“



Stocker abschließend: „Es ist höchst an der Zeit, dass wir die Ermittlungsbefugnisse verfassungskonform an einen modernen Standard anpassen und damit die Sicherheit in Österreich noch weiter erhöhen. Diese Befugnis ist dringend notwendig, um Terrorismus und organisierte Kriminalität effizient bekämpfen zu können. Der Dank gilt allen Ermittlerinnen und Ermittlern sowie allen Bediensteten der DSN, die tagtäglich hervorragende Arbeit zum Schutz der Österreicherinnen und Österreicher und einen wertvollen Beitrag für unsere Republik leisten.“



