HIRSCHTEC präsentiert Digital-Workplace-Studie für Österreich

3 von 10 Mitarbeitenden in heimischen Unternehmen wissen nicht, was ein Digital Workplace ist

Lutz Hirsch, CEO von HIRSCHTEC

Wien (OTS) - Digitalisierung und die damit verbundene Nachhaltigkeit stehen an der Tagesordnung vieler Unternehmen. Doch ein Blick ins Innere birgt einige Herausforderungen: Ineffiziente manuelle Abläufe, übermäßige Papierprozesse sowie der immerwährende Austausch von Dateien per E-Mail prägen vielerorts nach wie vor den Unternehmensalltag – Reizüberflutung inklusive. Für Lutz Hirsch, CEO von HIRSCHTEC, sind digitale Arbeitsstrukturen längst state of the art, wenn ein Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich sein will.

Um herauszufinden, wie gut Österreichs Unternehmen im Bereich „Digital Workplace“ aufgestellt sind, wurde im April 2023 die HIRSCHTEC Digital-Workplace-Studie für Österreich durchgeführt: „Alle sprechen von der voranschreitenden Digitalisierung. Wir wollten wissen, wie digital der Arbeitsalltag der Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich ist. Ob im Büro oder im Homeoffice – gefragt haben wir nach den persönlichen Digital Skills, den digitalen Gegebenheiten am Arbeitsplatz sowie den Verbesserungspotenzialen, die in naher Zukunft unbedingt ausgeschöpft werden müssen. Die Ergebnisse zeigen uns, dass es Vorreiter gibt, aber auch jede Menge Unternehmen, die die Umstellung auf den Digital Workplace erst noch beginnen müssen oder Unterstützung bei der Weiterentwicklung benötigen“ , so Lutz Hirsch.



