AVISO: MedAT – Pressegespräch zum Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium in Wien

Wien (OTS) - 15.400 Personen haben sich bis Ende März 2023 online für das gemeinsame Aufnahmeverfahren MedAT für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet. Allein an der Medizinischen Universität Wien gab es insgesamt 7.537 Anmeldungen. Die MedUni Wien lädt zu Beginn des Aufnahmetests am 7. Juli 2023 zu einem Pressetermin in die Messe Wien.

Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der Medizinischen Universität Wien, steht am Freitag, 7. Juli 2023, um 8.45 Uhr vor dem Beginn der schriftlichen Tests für Gespräche zur Verfügung. Dazu gibt es die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen in einer der Hallen.

Pressegespräch Aufnahmetest Medizinstudium (MedAT) in Wien

Freitag, 7. Juli 2023, 8.45 Uhr

Messe Wien, Foyer Halle A, Ausstellungsstraße, 1020 Wien

Eingang laut Plan bei „Info“ (rotes i)

Foto- und Filmmöglichkeit bis kurz vor Testbeginn.

Bitte um Akkreditierung bis Donnerstag, 6. Juli 2023, unter pr@meduniwien.ac.at

Die Teilnahmezahlen der MedAT-Aufnahmeverfahren werden am 7. Juli 2023 bis 14 Uhr via gemeinsamer Aussendung bekanntgegeben.



Insgesamt 1.850 Studienplätze für Studienstarter:innen

Für Einsteiger:innen im Studienjahr 2023/24 stehen für die Studien Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.850 Studienplätze zur Verfügung, davon 760 an der Medizinischen Universität Wien, 410 an der Medizinischen Universität Innsbruck, 370 an der Medizinischen Universität Graz und 310 an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz. Mindestens 95 Prozent der Studienplätze sind EU-Bürger:innen und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellten Personen vorbehalten und mindestens 75 Prozent der Studienplätze Studienwerbenden mit einem Reifezeugnis aus Österreich. Diese Kontingentregelung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze in Humanmedizin.

MedAT – Pressegespräch zum Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium in Wien

15.400 Personen haben sich bis Ende März 2023 online für das gemeinsame Aufnahmeverfahren MedAT für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet. Allein an der Medizinischen Universität Wien gab es insgesamt 7.537 Anmeldungen. Die MedUni Wien lädt zu Beginn des Aufnahmetests am 7. Juli 2023 zu einem Pressetermin in die Messe Wien.

Datum: 07.07.2023, 08:45 - 09:20 Uhr

Ort: Messe Wien, Foyer Halle A

Ausstellungsstraße, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +431 40160-1150

Mobil: +43 664 80016 11501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at