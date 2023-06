So klingt die Musikstadt Wien heute – der „Musiksommer“ in „Wien heute“

Ab 3. Juli widmet „Wien heute“ der heimischen Musikszene eine mehrteilige Serie

Wien (OTS) - Der „Musiksommer“ startet am 3. Juli im ORF-Nachrichtenmagazin „Wien heute“ (täglich 19.00 bis 19.20 Uhr, ORF 2 W). Mehr als 40 außergewöhnliche Kulturschaffende werden bis zum 1. September innerhalb dieser Sommerserie porträtiert. Künstlerinnen und Künstler, die ihre Vision verfolgen und versuchen, ihren Traum zum Beruf zu machen. Von Rap über Soul, bis hin zu Austropop und Klassik – jedes Genre wird näher vorgestellt. „Wien heute“ besucht die Musikerinnen und Musiker in ihren Probenräumen, Heimstudios sowie in Kreativräumen der Stadt und bringt so die heimische Musikszene in das Wohnzimmer der Seherinnen und Seher. Vom Vegetable Orchestra, welches zeigt, wie man Gemüse zum Klingen bringt, über die Sängerin Belle Fin, welche das Wienerlied neu interpretiert, bis zum Soul-Ausnahmetalent Zelda Weber, welche die Fans mit ihrem Debütalbum begeistert, zeigt „Wien heute“ in einer vielfältigen, kurzweiligen Serie.

Das aktuelle Musikgeschehen in der Stadt, die Kunst, die Akteurinnen und Akteure einfangen, das ist es, was sich Lisa Veits und Florian Kobler aus dem „Wien heute“-Team mit dieser Programmaktion zur Aufgabe gemacht haben.

ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner: „Kunst und Kultur und ganz besonders die Musik haben in Wien einen großen Stellenwert, nicht nur historisch. Als öffentlich-rechtlicher Nahversorger wollen wir in diesem Sommer jenen eine Bühne bieten, die mit viel Talent, Herzblut, Engagement und meist auch hohem persönlichen finanziellen Aufwand versuchen, ihren Traum nicht nur zu leben, sondern irgendwann auch von ihrer Musik leben zu können.“

