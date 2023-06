„Bewusst gesund“ über Urlaub trotz Krebserkrankung

Am 1. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. Juli 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Teamwork – Koch und Tischler entwickeln Arbeitshilfe

Dass Not erfinderisch macht, beweist die Geschichte des Salzburger Wirts Peter Lammer. Der gelernte Koch erlitt 2010 bei einem Motorradunfall schwerste Verletzungen. Neun Operationen später stand fest, dass Lammer seinem Beruf als Koch nicht mehr nachgehen können wird. Nach einer Phase der Depression und Verzweiflung entwickelte der Salzburger gemeinsam mit einem befreundeten Tischler eine Steh-und Arbeitshilfe auf Schienen – so kann er sich ohne Schmerzen frei im Raum bewegen und seiner Berufung, dem Kochen, wieder nachgehen. Mittlerweile wird das Schienensystem von Ärztinnen und Ärzten, in der Ergotherapie und Physiotherapie empfohlen und auch in einigen Rehabilitationszentren angewendet. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Urlaub trotz Krebserkrankung

Mit Beginn des Sommers steigt bei vielen die Vorfreude auf den Urlaub. Während die meisten Menschen unbeschwert die wärmsten Tage des Jahres genießen können, müssen Krebspatientinnen und -patienten bei der Urlaubsplanung einiges beachten. Auch wenn viele Betroffene während der Krebstherapie vor allem Ruhe suchen, möchten andere trotz – oder gerade – wegen ihrer Erkrankung nicht auf den Urlaub verzichten. Inwiefern man zwischen Reisewünschen und Risiken abwägen sollte und welche Urlaubsziele sich für an Krebs erkrankte Menschen am besten eignen, berichtet „Bewusst gesund“.

Hörtraining – mit Musik den Sinn schärfen

Agnes Zaunegger ist 74 Jahre alt und hat Probleme mit dem Hören. Nichts Außergewöhnliches, da sich ab dem 50. Lebensjahr die Haarzellen der Hörschnecke abnutzen, was zur Altersschwerhörigkeit führen kann. Die Wienerin stört, dass sie manche Berichte im Radio nicht mehr ganz versteht und Gesprächen in Räumen mit schlechter Akustik nur schwer folgen kann. Das sogenannte JIAS-Hörtraining soll helfen, die Kapazität des Hörnervs bestmöglich zu trainieren. Dabei spielt eigens komponierte Musik eine entscheidende Rolle. Gestaltung:

Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema erhöhte Leberwerte

Die Leber ist mit ca. 1,5 Kilogramm eines der größten Organe und hat eine wichtige Funktion im Stoffwechsel, dem Blutkreislauf und der Verdauung. Sie baut Schadstoffe wie Alkohol und Medikamente ab und speichert Fette und Zucker. Kein Wunder also, dass die Leber oftmals überfordert ist. Erste Beeinträchtigungen lassen sich bei einer Blutuntersuchung feststellen. Über mögliche Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Gesunder Tanz – so stärkt man die Widerstandkraft

Tanzen ist wahrscheinlich die älteste kulturelle Aktivität der Menschheit und auch wenn es um das Heilen von Krankheiten geht, spielen tänzerische Rituale seit jeher eine große Rolle, weil sie nicht nur körperliche, sondern auch psychische Wirkungen zeigen. Kein Wunder also, dass „Tanztherapie“ auch heute noch eingesetzt wird, um die Resilienz, also die Widerstandkraft gegen Belastungen, zu stärken. „Bewusst gesund“ hat eine Expertin für diese Art des heilsamen Tanzes bei der Arbeit mit einer Gruppe beobachtet. Gestaltung: Christian Kugler

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at