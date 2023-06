Bezirksmuseum 15: Vortrag „Mareschsiedlung“ am 30.6.

Info und Anmeldung per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Über die lange Geschichte der großen städtischen Siedlungs- und Wohnhausanlage auf der Schmelz im 15. Bezirk referiert der Geschichtskundige Franz Linsbauer am Freitag, 30. Juni, ab 17.30 Uhr, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4). Der Vortrag des bewährten Volksbildners hat den Titel „Die Mareschsiedlung“. Die Besucher*innen hören interessante Dinge zum Schwerpunkt „Sozialer Wohnbau in Wien“. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum und Anmeldungen werden erbeten: Telefon 0664/249 54 17. Auch via E-Mail ist die ehrenamtlich engagierte Museumsleiterin, Brigitte Neichl, erreichbar: bm1150@bezirksmuseum.at.

Franz Linsbauer erinnert die Teilnehmer*innen an einstmalige Planungen von Hugo Mayer und an Bauarbeiten in den Jahren 1919 und 1920 sowie 1921 bis 1924. Der Vortragende spricht über das „Rote Wien“, über die Bezeichnung „Mareschsiedlung“ sowie über einen „Hufeisenbau“. Von einem nicht mehr existierenden Becken und einem Brunnen mit der Figur „Knabe mit Sternfisch“ bis zum früheren Bewohner und späteren Bundespräsidenten Adolf Schärf reichen Linsbauers Schilderungen. Die Veranstaltung dauert bis 19.00 Uhr. Der Referent beantwortet gerne individuelle Fragen der Anwesenden. Informationen über das Museum (Öffnungszeiten, ständige Bezirksgeschichte-Sammlung, Sonder-Ausstellung, etc.) publizieren die freiwillig tätigen Bezirkshistoriker*innen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Mareschplatz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mareschplatz

Mareschgasse (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mareschgasse

Wohnhausanlage Schmelz (Weblexikon Sozialdemokratie): www.dasrotewien.at/seite/schmelz-siedlungs-und-wohnhausanlage

Wohnsiedlung Schmelz (Wiener Wohnen): www.wienerwohnen.at/hof/1062/Wohnsiedlung-Schmelz.html

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at