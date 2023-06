Filmfonds Wien: Grünes Licht für 31 neue Projekte

Förderzusagen des Filmfonds Wien zur 3. Jurysitzung 2023 und zum 2. TV-Antragstermin 2023

Wien (OTS) - Bei der dritten Sitzung im Jahr 2023 erteilte die Jury, bestehend aus Christine Dollhofer, Peter Jäger, Malina Nwabuonwor, Manfred Schmidt und Michael Schütz, insgesamt 14 Projekten Zusagen – Mittel in Höhe von 1,61 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 37 Projekte mit einer Antragssumme von 5,91 Millionen Euro.

Zum zweiten TV-Antragstermin 2023 wurden 24 Fernsehprojekte mit der Gesamtantragssumme von 1,18 Millionen Euro eingereicht, 17 Projekte erhielten Zusagen vom Filmfonds Wien in Höhe von 957 Tausend Euro.

Fünf Herstellungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 1.360.000 Euro.

Der neue Kinofilm von Regisseur Markus Schleinzer erzählt die Geschichte von ROSE, einer Frau im 17. Jahrhundert, die bis zu ihrer Entdeckung als Mann verkleidet lebt. Das Historiendrama wird von der Wiener Schubert Füm gemeinsam mit der Leipziger Row Pictures nach einem Drehbuch von Markus Schleinzer und Alexander Brom verwirklicht. Die Dreharbeiten sind für 2024 in Wien und Mitteldeutschland geplant, die Titelrolle wird Sandra Hüller übernehmen.

Der Dokumentarist Georg Misch widmet sich in seinem neuen Projekt der Kino-Legende Erich von Stroheim. VON erzählt nicht nur die Geschichte des Erich Oswald Stroheims aus Wien, der in Hollywood zum Meisterregisseur der Stummfilm-Ära avanciert, sondern spürt vor allem einem Münchhausen der Filmgeschichte und dessen über Jahrzehnte gesponnenen Mythos nach. Die majoritäre Koproduktion wird von der Wiener Mischief Films gemeinsam mit der Pariser Yuzu Productions umgesetzt.

In der Tragikomödie ALTWEIBERSOMMER fährt Elli, die an Brustkrebs erkrankt ist, mit ihren Freundinnen Astrid und Isabella wie früher zum Campen. Doch um ihre Freundschaft tatsächlich zu erneuern und ihre alten Muster zu verlassen, bedarf es drastischer Zufälle und Entscheidungen. In den Rollen des Frauentrios werden Diana Amft, Ursula Strauss und Pia Hierzegger, die auch Regie und Drehbuch verantwortet, zu sehen sein. Die Dreharbeiten der Film AG sollen im Herbst 2023 in Italien und Österreich stattfinden.

Der junge Gestaltwandler Carag, halb Mensch, halb Berglöwe, findet weder unter Menschen noch unter Tieren ein wirkliches Zuhause. Das ändert sich, als ein geheimes Internat für Woodwalker ihn entdeckt. Der Familienfilm WOODWALKERS ist die Leinwandadaption der gleichnamigen Fantasy-Buchreihe von Katja Brandis. Die minoritäre Koproduktion der Wiener Dor Film mit der Münchner Blue Eyes Fiction und der Südtiroler Filmvergnuegen entsteht unter der Regie von Damian John Harper nach einem Drehbuch von David Sandreuter.

Die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, befindet sich seit der Machtübernahme der Taliban in einer bizarren Situation: sie vertritt ein Land, dessen alte Regierung geflohen ist und dessen neue Regierung international keine Anerkennung findet. Unter immer schwieriger werdenden Bedingungen beschließt sie, sich gegen die Taliban zur Wehr zu setzen und ihren Kampf um die Rechte der Frauen und Mädchen Afghanistans als Botschafterin fortzuführen. Der Dokumentarfilm TAGEBUCH EINER BOTSCHAFTERIN von Autorin und Regisseurin Natalie Halla wird von der Golden Girls Filmproduktion umgesetzt.

Neun Projektentwicklungen erhalten Förderung in Gesamthöhe von 255.750 Euro.

Nachdem sie jahrhundertelang ein zurückgezogenes Leben geführt hat, bereitet sich DIE BLUTGRÄFIN alias Gräfin Bathòry darauf vor, Wien zurückzuerobern. Aber die Zeit drängt, denn ein mysteriöses Buch ist wieder aufgetaucht, das Vampire in gewöhnliche Sterbliche verwandelt. Der neue Kinofilm von Regisseurin und Autorin Ulrike Ottinger wird von der Amour Fou Vienna gestemmt, die Dialoge entstehen unter Mitwirkung von Autorin Elfriede Jelinek.

Eine Reihe junger Regisseur*innen haben in der aktuellen Förderrunde Zusagen für die Entwicklung ihrer ersten beziehungsweise zweiten Kinospielfilme erhalten. Unter ihnen findet sich Autorin und Regisseurin Klara Veegh, die gemeinsam mit der Dor Film ihr Langfilmdebüt GLIMMER entwickelt. Der dystopische Heimatfilm begleitet die Schlepperin Celia auf ihrer gefährlichen Reise durch die Berge eines postapokalyptischen Mitteleuropas.

ANNA.MINDESTSICHERUNG ist das geplante Langfilmdebüt von Autorin und Regisseurin Marie Luise Lehner. Das Coming-Of-Age-Drama handelt von Anna, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in prekären Verhältnissen lebt. Als sie aufs Gymnasium wechselt, hat sie aufgrund ihres anderen sozialen Backgrounds zu kämpfen. Die Nikolaus Geyrhalter Film produziert.

Das Autor*innenduo Senad Halibasic und Sarah Hichri projektieren mit Regisseur Christoph Rainer und der Horse&Fruits Filmproduktion das Projekt GOD MODE. In der Komödie entwickelt ein skurilles Team von Game Developer*innen ein Computerspiel, das die Gamingwelt revolutionieren soll.

In HEART BEATS zieht die 11-jährige Lia widerwillig mit ihrem Vater zu seiner Freundin und deren Tochter nach Wien. Was niemand weiß: Sie hat die Urne ihrer verstorbenen Mutter im Gepäck. Diese wird zu ihrer engsten Vertrauten, während sie alles dafür tut, die Beziehung ihres Vaters zu boykottieren. Der Kinderfilm von Max-Ophüls-Preisträgerin Johanna Lietha (Lovecut, 2020) wird von der Wiener berg hammer film gemeinsam mit der Züricher Tellfilm entwickelt.

Mit EXILE FAMILY MOVIE 2 planen die Golden Girls Filmproduktion und Regisseur Arash T. Riahi eine Fortsetzung des Familienporträts von 2006: Erstmals nach 20 Jahren treffen die Mitglieder einer auf der ganzen Welt verstreuten iranischen Familie wieder aufeinander. Das mehrtägige Treffen und die Geschichten aus dem iranischen Diaspora-Universum lässt ein vielschichtiges Familienkaleidoskop entstehen.

THE DAYS I WOULD LIKE TO FORGET erforscht in drei 70-minütigen Filmen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Auswirkungen. Das Dokumentarfilmprojekt des Regie-Quartetts Alina Gorlova, Simon Mozgovyi, Maksym Nakonechnyi und Yelizaveta Smith wird von der österreichischen Mischief Films gemeinsam mit der ukrainischen Tabor Film produziert.

Der Wiener Kongress wird Thema der Serienentwicklung A NEW ORDER. Der historische Stoff um das Treffen zur Neuordnung Europas, das gleichzeitig zu einem einzigen ­­– Monate andauernden – exzessiven Fest wurde, wird von Autorin Agnes Pluch konzipiert und von der Film AG produziert.

In der Doku-Serie QUEER AND PROUD plant Autor und Regisseur Gregor Schmidinger, queere Personen zu porträtieren, die im Alltag noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Die dreiteilige Reihe wird von der Dor Film konzipiert.

14 dokumentarische und drei fiktionale TV-Projekte erhalten Förderung in Gesamthöhe von 957.400 Euro.

Drei der 14 geförderten dokumentarischen TV-Projekte widmen sich gesellschaftsrelevanten Themen. 1,5 GRAD – KUNST UND KLIMAWANDEL beleuchtet zum einen, wie Künstler*innen in ihren aktuellen Werken die Klimakrise thematisieren und die Öffentlichkeit sensibilisieren. Zum anderen erzählt die Dokumentation der Navigator Film, wie die Klimakrise zu nötigen Veränderungen im globalen Kunst- und Kulturbetrieb führt.

ZONES OF SACRIFICES erkundet die Schattenseite der Energiewende. Die Dokumentation der Dor Film untersucht zukünftige Probleme, die Europas erhöhter Bedarf an Rohstoffen verursachen wird.

EINE GESELLSCHAFT OHNE ARBEITER erforscht den Widerspruch zwischen dem langfristigen Arbeitskräftemangel und vergangenen Prognosen, die eine hohe Arbeitslosigkeit durch eine Automatisierung der Arbeitswelt voraussagten.

Die drei fiktionalen TV-Produktionen, die in der aktuellen Förderrunde eine Zusage erhielten, umfasst die vierte Staffel der auch international erfolgreichen Serie VIENNA BLOOD. Die Dreharbeiten zu den zwei neuen historischen Kriminalfällen beginnen diesen Sommer in Wien und Umgebung unter der Regie von Umut Dag.

Mona Film setzt die schwarze Komödie MAMA IST DIE BEST(I)E nach einem Drehbuch von Uli Brée, unter der Regie von Mirjam Unger, um. Zwölf Jahre saß Gloria (Adele Neuhauser) unschuldig im Gefängnis. Nun wird sie wegen Haftunfähigkeit entlassen und ist fortan mit Fußfessel an die Familienvilla gebunden. Aber ihre durchtriebene Familie unterschätzt Gloria auf verhängnisvolle Weise.

In EWIG DEIN, nach der Buchvorlage von Daniel Glattauer und dem Drehbuch von Freya Stewart, bandelt die alleinstehende Judith mit dem Architekten Hannes an. Jedoch entpuppt sich der Vorzeige-Schwiegersohn als hochgradig gefährlich. Der Thriller entsteht unter der Leitung von Regisseurin Johanna Moder und wird von der Mona Film produziert. Die Hauptrollen werden Julia Koschitz und Manuel Rubey übernehmen.



Rückfragen & Kontakt:

Leon Ilsen

Presseverantwortlicher

+43 1 526 5088-11

ilsen @ filmfonds-wien.at

http://www.filmfonds-wien.at