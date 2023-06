WKÖ-Kopf: Starker Fokus auf Vermittlung ist in Zeiten von Arbeitskräftemangel ein wichtiges Signal

Wirtschaftskammer begrüßt die neuen AMS-Zielvorgaben des Arbeitsministers – Schwerpunkt auf Vollzeitjobs dringend nötig

Wien (OTS) - „In Zeiten des Arbeitskräftemangels ist es unerlässlich, alle Potenziale bestmöglich zu nutzen. Dass ein starker Fokus auf die Kernaufgabe des AMS, nämlich die Vermittlung von arbeitslosen Personen auf die offenen Stellen gelegt wird, ist hier ein wichtiges Signal,“ sagt Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er begrüßt daher die von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher vorgestellten AMS-Zielvorgaben, die die rasche und effiziente Vermittlung eindeutig in den Mittelpunkt stellen und zum Leitmotiv machen.

Sehr positiv sei, dass dabei Vollzeitstellen im Fokus stehen sollen, natürlich nur, wenn keine Betreuungspflichten oder andere Gründen dagegensprechen. „Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird es nötig sein, dass nicht nur die Zahl der Teilzeitbeschäftigten, sondern auch jene der Vollzeitbeschäftigungen wieder steigt“, betont Kopf. Ebenso sieht es der WKÖ-Generalsekretär als wichtige Maßnahme an, dass der regionale Missmatch aufgegriffen und die überregionale Vermittlung als Ziel genannt wird, etwa von Wien in Regionen mit hohem Arbeitskräftebedarf. „Denn wir brauchen die Menschen dort, wo die Arbeitsplätze sind. Dazu muss es auch eine höhere Mobilität am Arbeitsmarkt geben“, so Kopf.

Erfreulich sei zudem, dass die neuen Zielvorgaben auf die sich immer schneller ändernde Arbeitswelt reagieren. „Diese Veränderungen sind sowohl für die Betriebe als auch für die im Arbeitsleben stehenden Menschen eine große Herausforderung. Aus diesem Grund ist es richtig und wichtig, dass auch die Qualifizierungsförderung für Beschäftigte sowie die Beratung der Betriebe durch das AMS künftig einen noch größeren Stellenwert einnehmen werden. Abgesehen von Maßnahmen direkt beim AMS müssen weitere Hebel genutzt werden, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken“, so Kopf abschließend. (PWK205/DFS)

