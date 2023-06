Feierliche Grundsteinlegung für „Stadt küsst Land“

VI-Engineers realisiert in Stammersdorf eine Reihenhausanlage mit gemütlichen Freiflächen, hochwertiger Ausstattung und nachhaltiger Energieversorgung

Wien (OTS) - Im grünen Stammersdorf lässt VI-Engineers eine wahre „WOHNfühloase“ entstehen: „speziell für Paare, Familien und all jene, die auf qualitätsvolles Wohnen in einem eigenen Haus in der Stadt Wert legen“, so Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Gestern gab es nun im Rahmen der feierlichen Grundsteinlegung die Gelegenheit, gemeinsam mit Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft auf den erfolgreich vollbrachten Projektstart anzustoßen. Georg Papai, Bezirksvorsteher des 21. Wiener Gemeindebezirks: „Floridsdorf ist ein familienfreundlicher Bezirk – mit guter Sozial- und Bildungsinfrastruktur. Das Projekt fügt sicher hier wie ein Mosaikstein perfekt ein.“



Wohnen, wo Stadt und Land verschmelzen

Stadt küsst Land verbindet das Beste aus zwei Welten: Die perfekte Lage besticht durch die gute Infrastruktur einer Großstadt bei gleichzeitiger Nähe zu Naherholungsgebieten wie dem Marchfeldkanal und Bisamberg. Die insgesamt 46 Reihenhäuser zwischen ca. 112 bis 127 m² Wohnfläche gibt es in zwei- und dreigeschossiger Ausführung mit insgesamt sechs verschiedenen Grundrissvarianten, die je nach Bedarf vier oder fünf Zimmer aufweisen. Neben den gemütlichen Privatgärten bildet ein verkehrsfreier Durchgang eine zusätzliche Spiel- und Begegnungszone.



Werthaltig für Generationen

Die Grundrisse der in Ziegelmassiv-Bauweise errichteten Reihenhäuser sind äußerst effizient geplant. Eine Gerätehütte sorgt für zusätzlichen Stauraum im eigenen Garten. Die hochwertige Ausstattung der Häuser – u.a. mit Holz-Alu-Fenster, außenliegendem Sonnenschutz, hochwertigen Oberflächen sowie Markenprodukten im Sanitärbereich – sind für den Projektentwickler VI-Engineers selbstverständlich. Das gilt auch für die nachhaltige Energieversorgung: Jedes Reihenhaus verfügt über seine eigene PV-Anlage und Luft-Wasserwärmepumpe. Für ein angenehmes Wohnklima sorgt die Fußbodenheizung, die in heißen Sommermonaten auf Sonderwunsch umgestellt werden kann und so zu einer angenehmen Temperierung beiträgt. Nähere Informationen: www.stadtkuesstland.at





HWB REF,SK 28,6-41,8 kWh/m²a fGEE 0,62-0,65





Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Mag. Karin Spießberger

T: +43 (0)664 881 01 463

M: k.spiessberger @ vi-engineers.com