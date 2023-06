SPÖ-Kucher/Muchitsch: „Zum Schulschluss stellt Statistik Austria der Teuerungspolitik der Regierung ein Zeugnis mit lauter Fleck aus“

1/3 der Menschen in Österreich beklagen Einkommensverluste - Fast jede*r Vierte kann sich das Wohnen kaum noch leisten - Der jährliche Urlaub geht sich für 30 Prozent nicht mehr aus

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sind angesichts der heute durch die Statistik Austria präsentierten Daten unter dem Titel „So geht’s uns heute“ fassungslos. Die Statistik Austria behandelt in dieser Erhebung im Wesentlichen die Frage, ob man sich in Österreich das Leben noch leisten kann. Die Ergebnisse sind verheerend. In nahezu allen Feldern gibt es eine dramatische Verschlechterung der Lebensrealitäten von Österreicher*innen im Vergleich zum Vorjahr. ****

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher: „Pünktlich zum Schulschluss stellt die Statistik Austria der Teuerungspolitik der Regierung ein Zeugnis mit lauter Fleck aus. Wenn die Regierungspolitik dazu führt, dass mittlerweile fast jede vierte Person angibt, sich das Wohnen nicht mehr leisten zu können, ein Drittel der Leute nicht mehr in den Urlaub fahren kann, ist das eine Politik, von der man Österreich dringend befreien muss.“ Der Klubobmann spricht dabei folgende Zahlen an: Fast jede vierte Person (22 Prozent) in Österreich gibt an, sich das Wohnen kaum noch leisten zu können. Das sind um 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Anzahl jener, die sich den jährlichen Urlaub nicht mehr leisten können, ist im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent gestiegen.

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch pflichtet bei: „Wir haben die schlechteste Regierung in Westeuropa. Das hat sich Österreich einfach nicht verdient.“ Während Länder wie Spanien sich in großen Schritten einer normalisierten Inflationssituation annähern würden, „gurkt Österreich immer noch bei 9 Prozent herum“. Insgesamt stellen die beiden Abgeordneten abschließend fest, dass diese besorgniserregende Situation für alle Menschen, die in Österreich leben, leider Ausdruck jener Regierungspolitik ist, die die Inflationsraten beobachtet hat, statt sie zu drücken. „Hätten wir Preise gesenkt, Mietkostenexplosionen verhindert, in den Markt eingegriffen – kurzum, einfach eine Regierung ohne ÖVP – würde Österreich besser dastehen.“ (Schluss)lk/up

