Neuer Chefredakteur für die Steirerkrone

Klaus Herrmann übernimmt zusätzlich Grazer Redaktion/Neuaufstellung in Wiener Krone-Redaktion

Wien (OTS) - Die „Krone“ stellt personelle Weichen: Klaus Herrmann übernimmt neben seiner überregionalen Funktion als Geschäftsführender Chefredakteur, ab 1. September dieses Jahres auch die Chefredaktion der Steirerkrone, wo er seine journalistische Laufbahn 1980 begonnen hat. Diese führte ihn in den 80ern unter anderem für ein Jahr in die Salzburger „Krone“-Redaktion, ehe zur Steirerkrone zurückkehrte und dort bis zum Jahrtausendwechsel als Chef vom Dienst diente. Im Jahr 2000 übernahm er die Funktion des Chefredakteurs der „Kronen Zeitung“ in Oberösterreich, ehe er 2015 zum Geschäftsführenden Chefredakteur der Gesamt-„Krone“ bestellt wurde.

Neben dieser Funktion wird der gebürtige Grazer mit Wohnsitz in der Süd-Weststeiermark nun mit Chef vom Dienst Gerald Schwaiger an seiner Seite und dem bewährten Team der Steirerkrone die Grazer Redaktion erfolgreich weiter ins neue Medienzeitalter transferieren. Klaus Herrmann: „Ich freue mich sehr darauf, mit den ambitionierten Kolleginnen und Kollegen die Steirerkrone wieder zum wichtigsten Medium in meinem Heimatbundesland zu machen. Dafür werden wir die bekannten Stärken ausspielen, aber auch überraschen. Und wir werden konzentriert die neuen digitalen und multimedialen Möglichkeiten und Chancen tatkräftig nutzen.“

In der Wiener „Krone“-Redaktion wird unterdessen ein multimedialer Desk eingerichtet, an dem die Fäden von Print, Online und „Krone-Plus“, dem digitalen Bezahlangebot der „Krone“, gebündelt werden. Das Desk-Team, bestehend aus leitenden Redakteurinnen und Redakteuren aus allen drei Bereichen, stellt einen jeweiligen Tages-Chef. Diese bzw. dieser steuert künftig alle Kanäle in Absprache mit Dr. Christoph Dichand und Klaus Herrmann. „Krone“-Herausgeber und Chefredakteur Dr. Christoph Dichand: „Ziel ist es, mit diesem klaren Schritt der Vernetzung einen Riesensprung in das multimedial-digitale Zeitalter zu vollziehen. Wir werden diese Chance erfolgreich nützen.“

